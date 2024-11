PARLAMENTO EUROPEO * DIRITTI PERSONE CON DISABILITÀ: «AL VIA LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE, A FAVORE DI INCLUSIONE SOCIALE E SPORTIVA»

19.36 - venerdì 29 novembre 2024

In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, l’Ufficio del Parlamento europeo e la Rappresentanza della Commissione europea in Italia organizzano un doppio appuntamento con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’inclusione sociale e sportiva.

La serata del 2 dicembre, aperta dai saluti dell’eurodeputata Chiara Gemma, è dedicata al cinema sociale con la proiezione del lungometraggio Flaminia (2024) della regista, sceneggiatrice, attrice e comica Michela Giraud. L’artista parteciperà anche al dibattito “Cinema e diversità: un viaggio attraverso le differenze” con l’attrice e regista Sabrina Paravicini e suo figlio Nino Monteleone, nello spettro autistico, che parleranno del loro documentario Be Kind – Un viaggio gentile nella diversità. Presenti alla serata gli attori Edoardo Purgatori e Rita Abela, e gli sceneggiatori del film Flaminia Francesco Marioni e Greta Scicchitano. Modera la conduttrice Roberta Ammendola.

La seconda giornata, aperta da un videomessaggio della Vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna e dai saluti degli eurodeputati Salvatore De Meo, Susanna Ceccardi e del direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia Carlo Corazza, sarà dedicata all’inclusione nello sport.

Alle 10:30 si svolgerà il talk “Diritto allo sport e inclusione”, che vedrà la partecipazione di atleti paralimpici, attivisti, e rappresentanti di diverse federazioni e associazioni sportive. Tra loro Damiano Marini, campione paralimpico di handbike, Gabriele Di Bello, nuotatore e attore, Dong Dong Camanni, campione paralimpico di judo, Sandro Di Girolamo, presidente della Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi (FISPIC), Anna Rita Casolini Di Sersale, responsabile regionale per il Lazio dell’Area famiglie dell’associazione Special Olympics Italia, Matteo De Lorenzo, rappresentate di Ciampacavallo ASD/APS e Gianluca Di Lorenzo, cofondatore di Frolla Microbiscottificio (vincitore nel 2021 del Premio del cittadino europeo), Lorenzo Bernard, Campione paraolimpico e vittima civile di guerra ANVCG. Ci saranno anche i Talents, cinque giovani padovani nello spettro autistico – Enrico Balestra, Nicola Barzon, Ludovico Lancia, Enrico Ortile e Alessandro Padrin – finiti sotto i riflettori grazie a un’intuizione creativa: costruire rampe di Lego per abbattere le barriere architettoniche.

Alle 12:00 verrà approfondito il tema dell’inclusione nel mondo del calcio nel panel “Il Calcio è di tutti”. Interverranno Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti (FIGC), Franco Carraro, presidente Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (FIGC), e Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico (CIP). La conduttrice e autrice Metis Di Meo modera la seconda giornata dell’iniziativa.