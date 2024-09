MARCO FARINELLI * DISABILITÀ – APPELLO: «RACCOLTA FIRME PETIZIONE PARLAMENTO EUROPEO, IL LINK PER ADERIRE ALLA CONVENZIONE DIRITTI »

08.26 - lunedì 30 settembre 2024

ed avendo una madre con lo stent al cuore ed io una dislipidemia congenita per la quale prendo le statine associate ad un’altra molecola, invito tutti alla prevenzione: stile di vita, medicine, e alimentazione, vorrei citarvi un passaggio del mio reclamo alla Commissione Europea per cattiva amministrazione presentata ieri al Mediatore europeo: “così come il recente comunicato stampa di richiesta di una risposta dalla Governance europea perché non ce la faccio più a vivere nell’incertezza di una cosa buona che ho fatto e che ho a cuore e tale punizione ansiogena non me la merito: tutt’altro, come dall’articolo 8 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità “Accrescimento della Consapevolezza“, Convenzione che l’Italia ha ratificato con esecuzione 15 anni fa e l’Unione Europea 10 anni fa, sulla quale Convenzione è basata la sottoindicata Comunicazione della Commissione – Unione dell’uguaglianza: Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030: «Gli Stati Parti si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed adeguate allo scopo di (basti citare): “promuovere la consapevolezza delle capacità e i contributi delle persone con disabilità” e “promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle attitudini delle persone con disabilità”» proprio come ha fatto con una menzione lo United Nations Regional Information Centre – UNRIC Italia […]”.