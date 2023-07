LORENZO RIZZOLI * PATT + AUTONOMISTI + POPOLARI: “ ORA CON I ’POPULISTI E NAZIONALISTI’ DA LORO SEMPRE DEFINITI ‘PERICOLOSI’ PER L’AUTONOMIA “

22.33 - sabato 22 luglio 2023

Oggi è stata una giornata importante per il PATT. Alle prossime elezioni provinciali di ottobre 2023 il PATT accoglierà esponenti di Progetto Trentino e di Autonomisti Popolari nella propria lista.

Un segnale forte che ha voluto evidenziare il proprio spirito autonomista ed ora anche popolare. Ma se l’anima popolare viene da PROGETTO TRENTINO e l’anima autonomista da PATT e AUTONOMISTI POPOLARI, viene facile la battuta “perché non confluire tutti sotto il simbolo del partito del presidente del consiglio provinciale Kaswalder, in quanto il partito contiene sia la parola AUTONOMISTI che la parola POPOLARI”.

Scherzi e giochi di parole a parte credo che l’unico segnale positivo sia dato dal fatto che di 3 liste ce ne sarà una sola; riempire le schede elettorali di liste che faranno risultati minimi o irrisori ha poco senso (Progetto Trentino e Autonomisti Popolari, come molte altre piccole liste, penso avrebbero enormi difficoltà a riempire la lista elettorale).

Il segnale che si vuole dare però non è di “partiti deboli che da soli non hanno forza” (anche se è la realtà dei fatti), bensì di un qualcosa di politico che secondo me poco c’entra con l’anima del nostro territorio. Il grande Degasperi, del quale oggi tutti i partiti “si riempiono la bocca” evidenzió il forte confine del mondo popolare con la destra, con il mondo populista e nazionalista.

Se il PATT-PROGETTO TRENTINO-AUTONOMISTI POPOLARI coalizzano con la destra perdono sia spirito autonomista che popolare. Ma questo il segretario del PATT ed i suoi compagni /amici lo sanno bene, ma poco li interessa. La politica che va di moda è quella degli interessi e dei poteri forti, non la politica degli ideali, dei valori forti del nostro territorio.

Si definisce AUTONOMISTA ma nel senso di scegliere in “autonomia” la strada piu conveniente per se è per il suo partito. Questa non è autonomia, non è politica, ma mero opportunismo.

E non venga più ad evidenziare che il PATT ha fatto un accordo politico con il “probabile” candidato alla presidenza Fugatti; se Fugatti sarà il candidato presidente della PAT della destra, allora il PATT sarà a dialogare con populisti e nazionalisti, sarà in coalizione con chi è sempre stato definito “pericoloso” per la nostra autonomia.

*

Lorenzo Rizzoli

(Trento)