ISA SPA TRENTO * RISULTATI 2023; «UTILE NETTO A 24,4 MILIONI DI EURO (+18,15 MLN), AI SOCI DIVIDENDI PER 9,35 MILIONI (+ 5,14 MLN)»

16.55 - giovedì 27 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Approvato il bilancio al 31 dicembre 2023 con un utile netto di 24,44 milioni di euro (+18,15 mln) e di 26,86 milioni di euro (+16,14 mln) a livello di Gruppo. Dividendi ai soci per 9,35 milioni di euro (+ 5,14 mln). Approvato l’acquisto di azioni proprie per 0,75 milioni di euro (3,03-3,07 €/azione).

L’Istituto Atesino di Sviluppo approva all’unanimità un bilancio molto positivo, con un utile netto di 24,4 milioni di euro. Il risultato è frutto di un’attenta diversificazione degli investimenti e di importanti exit, che hanno permesso il raggiungimento di un risultato straordinario.

Nel 2023 ISA ha costituito due nuovi club-deal (Asia Capital e ISA Wines), rafforzato la strategia di investimento in asset alternativi e confermato il proprio sostegno ad iniziative imprenditoriali sul territorio.

L’Istituto Atesino di Sviluppo SpA ha tenuto in data odierna la propria Assemblea dei Soci che ha approvato il bilancio al 31.12.2023.

I principali dati di bilancio (espressi in migliaia di euro) sono i seguenti:





Le partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023 sono n. 55, per un controvalore di bilancio di € 140,28 mln (n. 54 per € 144,78 mln nel 2022).

Il bilancio 2023 chiude con un utile netto in miglioramento rispetto a quello dello scorso esercizio con € 24,442 milioni (rispetto ad € 6,838 mln dell’anno 2022). Il risultato di questo esercizio beneficia dell’esito particolarmente positivo della cessione di alcune partecipazioni, tra cui Inser Spa e Castello SGR Spa.

Anche il bilancio consolidato chiude con un utile netto di Gruppo in forte incremento (€ 26,859 mln rispetto ad € 10,724 mln dell’anno 2022), confermando il buon andamento delle società del Gruppo.

Il risultato è frutto dell’attenta diversificazione degli investimenti effettuata nel tempo, con un approccio di lungo periodo e da capitale paziente.

Nel 2023 ISA ha altresì implementato con successo alcune nuove iniziative, coinvolgendo soci di medio-lungo periodo nelle proprie operazioni di investimento.

Sono stati infatti costituiti due nuovi club-deal, Asia Capital Srl (iniziative nel mercato asiatico) e ISA Wines Srl (dedicata all’investimento in Ethica Wines) in cui ISA ha svolto il ruolo di capofila e dove sono stati raccolti importanti capitali da investitori qualificati (sia locali che nazionali).

ISA ha altresì continuato l’attuazione della propria strategia di investimento in asset alternativi con nuovi investimenti in Borgosesia Spa e Nextalia SGR Spa, oltre a confermare il proprio sostegno alle iniziative imprenditoriali sul territorio, tra cui il progetto Trentino Data Mine.

L’Assemblea ha deliberato di distribuire un dividendo per azione di € 0,054 (corrispondente ad € 4,21 mln) oltre ad un dividendo straordinario per azione di € 0,066 (corrispondente ad € 5,14 mln) da assegnare alle n. 77.901.330 azioni in circolazione. Il dividendo complessivo ammonta quindi a € 9,35 mln (rispetto a € 4,21 mln dello scorso anno). Il dividendo verrà messo in pagamento a partire dal 10 luglio 2024.

L’Assemblea ha approvato la delibera di acquisto azioni proprie determinando l’importo complessivo a disposizione fino a € 750.000, indicando il prezzo di acquisto per le azioni in un range compreso tra un minimo di € 3,03 ed un massimo di € 3,07 (lo scorso anno tra € 2,67 e € 2,70).