INTERVISTA “OPINIONE” AL PRESIDENTE SAT TRENTINO, FERRARI: «FOCUS SU, CULTURA DELLA MONTAGNA – OVERTOURISM – SELFIE E MODE – ESCURSIONISTI E MORTI – TRAFFICO STRADE»

17.53 - mercoledì 6 agosto 2025

Domande di Luca Franceschi

Presidente Ferrari, parlare di montagna oggi significa prendere in considerazione chi la frequenta: quale la percentuale tra chi la vive come “autentico montanaro” e chi la concepisce come attrazione meramente turistica?

Oggi la montagna è frequentata in alcune stagioni soprattutto da chi la vive come esperienza turistica. I “montanari autentici”, cioè coloro che mantengono un rapporto profondo e quotidiano con la montagna, perché ci vivono e ci lavorano, sono una minoranza. Molti visitatori soprattutto post covid, cercano paesaggi, fotografie, sport e spesso emozioni rapide. Questo fenomeno non è negativo in sé, perché avvicina più persone al patrimonio alpino, ma comporta un cambiamento culturale. La Sat e molte altre realtà sul territorio sentono il dovere di accompagnare questo processo, educando al rispetto e facendo capire che la montagna non è un parco giochi ma un ambiente fragile, che richiede attenzione e comportamenti consapevoli.

Negli anni, dal punto di vista quantitativo, quanto è cambiato l’afflusso sulle cime del Trentino?

L’afflusso è cresciuto moltissimo, soprattutto sulle mete iconiche e facilmente raggiungibili. In estate, nei fine settimana o nelle giornate di sole, alcune vette e alcuni sentieri vedono presenze che vent’anni fa erano impensabili. In parte ciò è frutto di un fenomeno globale, di una nuova domanda di natura e di attività all’aria aperta, accelerata anche dal periodo post-pandemico. Le zone più selvagge e meno conosciute, invece, mantengono ancora una frequentazione più contenuta. Per la Sat la sfida è chiara: distribuire i flussi, promuovere itinerari alternativi e insegnare che la montagna non si esaurisce in pochi luoghi da selfie.

Quando alla montagna si collega anche lo svolgimento di sport estremi (basti pensare alle decine di base-jumper che da anni muoiono lanciandosi dal monte Brento di Dro) la Sat come si può porre per limitare i danni?

La SAT non promuove e non incentiva gli sport estremi ad alto rischio, ma non possiamo nemmeno sostituirci alla libertà individuale. Crediamo che chi sceglie di affrontare queste attività debba essere pienamente consapevole delle conseguenze e dei pericoli. Il nostro ruolo è soprattutto culturale: informare, sensibilizzare e ricordare che la montagna richiede rispetto. Lavoriamo a stretto contatto con le istituzioni, i soccorsi e le comunità locali per prevenire incidenti, ma è chiaro che la prima responsabilità rimane di chi pratica certe discipline. Ogni anno, purtroppo, gli episodi ci ricordano che senza preparazione e prudenza la montagna non perdona.

Il troppo turismo (detto in gergo “overtourism”) inflaziona tanto Venezia quanto le alpi della regione Trentino Alto Adige: si sta assistendo ad uno “scaricabarile” circa chi possa e voglia assumersi la responsabilità -letteralmente- di mettere dei paletti ed impedire la “riminizzazione” dei boschi e delle vette. Come Sat avete margini di manovra?

Il tema dell’overtourism ci riguarda molto. Come Sat gestiamo rifugi, sentieri e bivacchi, ma non possiamo da soli decidere chi può salire e chi no: questo richiede un coordinamento tra Provincia, Parchi, Comuni e operatori turistici. Noi possiamo incidere con la cultura e la gestione, ad esempio indirizzando i flussi verso itinerari meno battuti o promuovendo esperienze più consapevoli. Negli ultimi anni abbiamo visto l’effetto di un turismo “mordi e fuggi” che rischia di banalizzare la montagna. Servono politiche coraggiose: informazione, regolamentazione in alcune aree critiche e una valorizzazione del territorio che non punti solo sui numeri ma sulla qualità dell’esperienza.

Anche il traffico sulle strade sta diventando un problema per il Trentino. I motociclisti che -anche sulla strada tra Trento ed il Bondone- confondono un’arteria di collegamento con una pista per “sgasare” e provare -emozioni (a volte mortali) ed in aggiunta migliaia di auto di turisti che si spostano -magari- per realizzare un selfie. La sua associazione di Alpinisti tridentini che spazi di manovra ha con Commissariato del Governo, Provincia autonoma Trento, Autonomie locali e singoli comuni per calmierare una domanda che schiaccia la nostra offerta?

Il traffico legato al turismo in montagna è ormai una criticità evidente, sia per l’impatto ambientale sia per la sicurezza. Penso alle colonne di auto sui passi dolomitici, ma anche alle moto che percorrono strade di montagna come piste da corsa. La Sat non ha potere di polizia, ma porta la voce della montagna ai tavoli istituzionali: dialoghiamo con la Provincia, i Comuni le altre associazioni alpinistiche della zona alpina, Cai Alto Adige, Avs, Cai Veneto, promuovendo la mobilità sostenibile e chiedendo regolamentazioni nei momenti di maggiore pressione. È fondamentale potenziare il trasporto pubblico e incentivare l’uso di mezzi collettivi. Non si tratta di vietare la montagna, ma di renderla vivibile senza danneggiarla.

Riguardo i troppi morti in montagna: quanto sono frutto di impreparazione (e sottovalutazione dei rischi) e quanto invece di destino?

La maggior parte degli incidenti nasce dalla sottovalutazione dei rischi e dalla scarsa preparazione. In molti casi si tratta di escursionisti o turisti improvvisati, senza esperienza, senza l’attrezzatura adeguata o con un approccio “da gita domenicale”. La componente di destino esiste, perché la montagna è un ambiente naturale dove l’imprevisto può accadere, ma si può ridurre enormemente con conoscenza, prudenza e formazione. Come Sat investiamo molto in educazione e prevenzione, convinti che una cultura della montagna diffusa sia la vera chiave per diminuire incidenti e tragedie. La libertà di andare in montagna deve sempre andare di pari passo con la responsabilità personale.