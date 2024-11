FIMMG – TRENTINO * SANITÀ: DI GIANNANTONIO, «FOCUS SU, LISTE ATTESA – APPROPRIATEZZA – CONCORDANZA – GUARDIA MEDICA»

15.32 - giovedì 28 novembre 2024

Oggetto: liste attesa, appropriatezza, concordanza, guardia medica.

Mentre si dichiara a mezzo stampa che sia stata firmata per il CUP una gara importantissima per i prossimi anni, con l’obiettivo di favorire la digitalizzazione e rendere i servizi più accessibili ai cittadini, strano che non si ricordi agli stessi cittadini, in particolare fragili ed anziani, che da giugno 2024 avrebbero potuto rivolgersi direttamente agli studi dei medici di medicina generale per le prenotazioni di visite ed indagini specialistiche grazie alla stessa firma di un accordo con i medici di famiglia, poi non rispettata. Ma che valore possiamo dare ad un accordo di cui non si realizzano i principi firmati proprio per ridurre liste d’attesa e accessi al Pronto Soccorso?

Strumenti di diagnostica di I livello per gli ambulatori medici: non pervenuti; ambulatorio codici bianchi: non pervenuto; turni di disponibilità per la continuità assistenziale: non pervenuti; partecipazione al sistema 116117: forse anno prossimo; procedure di deburocratizzazione: non pervenute; tavolo organizzativo campagna vaccinale: non pervenuto; risorse aggiuntive per la medicina generale a bilancio: non pervenute.

Come si fa a collaborare strettamente, come dichiarato dai vertici aziendali, quando viene meno la fiducia non solo sulla parola data, ma su verbali e delibere firmati da tutte le parti? Come non ricordare poi che la crescita della prestazioni private accreditate ricade sui medici di famiglia costretti a fungere da notai per la prescrizione di esami suggeriti da specialisti di strutture accreditate o in regime intramoenia (almeno 900 prescrizioni indotte all’anno)?

Come si fa parlare di riduzione della concordanza dei RAO tra prescrittori e specialisti quando da un fact checking sulle mie “discordanze” il 18% delle prescrizione a me attribuite erano state in realtà redatte da altri medici, nel 50% dei casi la valutazione specialistica era stata effettuata ben oltre il limite stabilito dai RAO ed in un altro 30% il quesito clinico era esattamente quello definito dal manuale RAO per quella classe di priorità? Infine, per quanto riguarda la riorganizzazione del settore di attività oraria (continuità assistenziale) comunicata ai Comuni, fa specie che si riesca in tempi brevi a collaborazioni istituzionali quando di interesse della politica e dell’Azienda, quando altresì ci siano voluti 1112 giorni per ottenere lo stesso incontro richiesto dai Professionisti Medici di medicina generale.

Altro che stretta collaborazione.

Dottor Valerio Di Giannantonio

Segretario Generale provinciale Fimmg Trentino