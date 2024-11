FIMMG TRENTINO * RINNOVO ORDINE MEDICI: DI GIANNANTONIO, «CI COMPLIMENTIAMO CON IL DR. DE PRETIS, LA “CONTINUITÀ” È GARANZIA DI SOLIDITÀ»

18.58 - martedì 26 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Rinnovo Ordine dei Medici e incontro con Cal. Fimmg Trentino si complimenta con il dr Giovanni de Pretis e con tutti i Colleghi eletti nel Consiglio dell’Ordine dei Medici di Trento. La “continuità” con il Consiglio uscente è garanzia di solidità e ne approfittiamo per ringraziare il Presidente uscente dr Marco Ioppi per il faticoso e incessante lavoro di questi anni, in cui ha sostenuto i principi scientifici e deontologici senza mai cedere il passo.

Ha formato una squadra di valore, come dimostrano i numeri favorevoli di questa elezione. Ringraziamo e sosteniamo i medici di medicina generale eletti a servizio di tutti in un periodo difficile per carenza di risorse umane e produttive. “Innovazione” nel segno di un rinnovato dialogo costruttivo con il mondo Universitario e con la Scuola di Medicina, con la Politica, con l’Azienda Sanitaria, con i Sindacati.

A questo proposito proficuo è stato l’incontro odierno avvenuto tra le Organizzazioni sindacali della medicina generale, i Dirigenti provinciali del Dipartimento Salute e del Servizio Professioni Sanitarie, il Direttore Generale del Consorzio dei Comuni Marco Riccadonna ed il referente politico per le materie sanitarie Giulia Robol. Dopo un chiarimento sull’attività dei 335 medici di medicina generale trentini nell’ambito e nell’interesse del Sistema Sanitario Nazionale e Provinciale, utile è stato il confronto sull’applicazione della legge provinciale 16 del 2010 che da allora permetteva ai Comuni di mettere a disposizione studi medici in caso di aggregazione di più professionisti, più volte inapplicata.

Gli studi dei medici di famiglia attualmente sono almeno 355, uno ogni 17 Km2. Le future 14 Case di Comunità saranno funzionali e centrali, ma ognuna di esse ìn media coprirà 443 Km2. Se vogliamo mantenere un modello di prossimità ognuno deve fare la sua parte: i medici la loro Professione, la Provincia inserire risorse che superino lo 0,0000005 per medico del suo bilancio, i Comuni si facciano carico delle strutture sanitarie nelle situazioni già previste per legge. Ed i cittadini apprezzino i medici, gli infermieri, i professionisti sanitari, i dirigenti aziendali tecnici e politici che si impegnano per il bene di tutti.

dr Valerio Di Giannantonio

Segretario Generale Provinciale Fimmg Trentino