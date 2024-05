FBK – TRENTO * PROGETTO “AIXPA”: « L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AL VIA LA PIATTAFORMA TECNOLOGICA»

10.44 - giovedì 30 maggio 2024

Ieri a FBK Povo l’evento di presentazione alle aziende. Si è tenuto ieri mercoledì 29 maggio presso la sede della Fondazione Bruno Kessler di Povo (Trento) l’evento di presentazione del progetto AIxPA dedicato all’intelligenza artificiale per la Pubblica Amministrazione, durante il quale è stata anche presentata la prima versione della relativa piattaforma tecnologica.

Il progetto mira a realizzare una soluzione di Intelligenza Artificiale (AI) specificatamente disegnata per i bisogni di una pubblica amministrazione. L’obiettivo è di favorire una adozione strutturale dell’AI da parte della pubblica amministrazione, sviluppandone la valenza trasformazionale e superando l’attuale utilizzo frammentario dell’AI stessa, fornendo quindi un modello scalabile per generare un impatto significativo e di crescita per il territorio. Questo richiede di lavorare in maniera integrata su tutti gli aspetti relativi all’adozione dell’AI: gli strumenti tecnologici e metodologici, il “know-how” dentro e fuori la pubblica amministrazione, la capacità operativa, gli aspetti di governo, etici, legali e organizzativi. A questo fine, serve creare un ecosistema di innovazione in grado di coinvolgere tutti gli attori del territorio, con un ruolo di primo piano per le aziende.

Dopo il saluto portato dall’Assessore allo sviluppo economico, lavoro, università, ricerca della Provincia autonoma di Trento e dal Segretario Generale della FBK Andrea Simoni, che hanno sottolineato nei loro interventi la rilevanza di una progettualità integrata per la digitalizzazione della PA che favorisca la creazione di un ecosistema territoriale allargato anche alle imprese, la prima parte dell’incontro è stata dedicata alla presentazione del progetto AIxPA, iniziativa strategica per la Pubblica Amministrazione, con un focus particolare sulla Provincia autonoma di Trento.

Cristiana Pretto, Dirigente generale Umst Digitalizzazione e reti della Provincia Autonoma di Trento ha introdotto il tema dell’iniziativa, che rappresenta uno degli ambiti strategici di intervento del Progetto Bandiera, sottolineando come lo stesso “intenda sperimentare l’applicazione dell’AI tenendo conto dei bisogni specifici della pubblica amministrazione del territorio, valorizzare l’enorme patrimonio informativo a disposizione, supportare i processi decisionali, migliorare e personalizzare i servizi per le imprese e i cittadini ma anche creare un framework di riferimento che abiliti lo sviluppo di servizi innovativi da parte delle imprese. Tutto questo con la necessaria attenzione ai profili di responsabilità, trasparenza, tutela della riservatezza, sostenibilità, uso etico dei dati attraverso l’intelligenza artificiale”.

Marco Pistore, Direttore Centro Digital Society e responsabile scientifico di AIxPA ha invece ricordato: “L’Intelligenza Artificiale è un ambito in rapida evoluzione, sia tecnologica sia normativa: le attività del progetto sono state progettate per produrre risultati tangibili e applicazioni dell’AI in casi di studio di interesse per la Provincia di Trento, ma anche per creare tutte le condizioni per preparare la Pubblica Amministrazione al cambiamento che l’adozione dell’AI le imporrà. Non solo quindi soluzioni tecnologiche, ma un ampio processo di innovazione, che coinvolga tutto l’ecosistema trentino e che crei le condizioni per rispondere ai punti di attenzione correttamente richiamati da Cristiana Pretto. Il Trentino si conferma un laboratorio di sperimentazione e innovazione di soluzioni AI replicabili e scalabili anche a livello nazionale”.

Al convegno è intervenuto inoltre Kussai Shahin, direttore generale di Trentino Digitale: “Il tema dell’intelligenza artificiale si è imposto in modo dirompente negli ultimi tempi e la mission di Trentino Digitale è quella di accompagnare la pubblica amministrazione trentina nella sua adozione per efficientarne il funzionamento e per migliorare l’usabilità dei servizi a cittadini ed imprese, collaborando con partner locali quali Fondazione Bruno Kessler e Università di Trento. Poiché Trentino Digitale gestisce le infrastrutture digitali provinciali e le piattaforme ed applicazioni della pubblica amministrazione trentina, abbiamo a disposizione una grande quantità di dati pubblici di qualità, che ci consentono di dare luogo a servizi abilitanti in grado di incidere sulla competitività del territorio”.

La seconda parte dell’evento è stata focalizzata sull’illustrazione dettagliata della piattaforma tecnologica AIxPA. Durante questa sessione, sono state analizzate le specificità e le funzionalità della piattaforma, offrendo agli esperti un’opportunità per esplorarne a fondo le potenzialità.

Nella parte finale dell’incontro, è stata infine offerta una panoramica sulle opportunità per le aziende.