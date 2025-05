ELEZIONI COMUNE TRENTO 2025 * VIDEOINTERVISTE “OPINIONE” AI 5 SFIDANTI CANDIDATI SINDACO, BORTOLOTTI – DEMARCHI – GABRIELLI – GEAT – GOIO, «SETTE DOMANDE SU, POLIZIA LOCALE, CONSUMO SUOLO, CICLABILI, DIRITTI CIVILI, GRANDI OPERE, PARTECIPAZIONE, FORMAZIONE»

05.05 - giovedì 1 maggio 2025

Domande di: Luca Franceschi (lette da Nives Zentilin e Maurizio Daldon)

Opinione il giorno 15 aprile 2025 (tramite Pec, sotto lo screenshot) ha chiesto alla segreteria del Sindaco di Trento (Franco Ianeselli) di potere organizzare la videointervista, in ossequio alle indicazioni del Corecom del Trentino che invita il rispetto della Par condicio elettorale.

Il Sindaco ha ritenuto di non rispondere alla Pec di Opinione.

Ianeselli si candida per la sua riconferma, ed è sostenuto da: Pd – Psi, Campobase, Insieme per Trento, Intesa per Ianeselli Sindaco, Sì Trento (Casa Autonomia, Azione, Italia Viva e + Europa) e Alleanza Verdi Sinistra.

LE SETTE DOMANDE

1) POLIZIA LOCALE

Il Sindaco coordina le azioni del Comandante della Polizia locale: i primi tre input di cambiamento per il governo della sicurezza della città di Trento quali sarebbero?

2) CONSUMO SUOLO

Il verde attorno alla città viene sempre più eroso da cemento e infrastrutture: nei prossimi cinque anni di amministrazione potranno esserci differenti modalità di gesione del suolo?

3) CICLABILI

L’amministrazione Ianeselli è stata spesso criticata per i restringimenti di strade in relazione alle piste ciclabili: la futura volontà sarà ripristinare aree di viabilità più snella e recuperare parcheggi?

4) DIRITTI CIVILI

Il sindaco Franco Ianeselli ha rafforzato molto le nuove forme di famiglia e di relazioni Lgbt+: ci saranno cambiamenti degli assetti sociali che una parte dell’elettorato non condivide?

5) GRANDI OPERE

Ci sono aree sul territorio della città che ancora debbono prendere forma come -ad esempio- il futuro stadio o l’area Trentino Music arena: Quali sono le idee in merito che la nuova Consiliatura potrebbe modellare?

6) PARTECIPAZIONE

L’astensionismo al voto e il disinteresse per la “Res publica” aumentano anche nella società trentina: Quali interventi si potrebbero concretare per cercare di fare invertire l’attuale atteggiamento del cittadino?

7) FORMAZIONE POLITICA

Nonostante la maggiore presenza di laureati all’interno del corpo amministrativo di Consiglio Pat e Comune Trento, negli ultimi anni oggettivamente si assiste ad un calo della capacità di produrre contenuti, di curare la comunicazione, di sviluppare idee innovative a vantaggio di salute – economia – territorio: È pensabile, anche in collaborazione con gli ordini professionali e la Provincia di Trento, organizzare corsi di aggiornamento “obbligatori” per chi gestisce il bene pubblico?

1) GIULIA BORTOLOTTI

Candidata Sindaco per: Onda – M5S – Lista Unione popolare

2) ANDREA DEMARCHI

Candidato Sindaco per: Patt – La Civica – Noi Trento

3) SIMONETTA GABRIELLI

Candidato Sindaco per: Democrazia Sovrana Popolare

4) CLAUDIO GEAT

Candidato Sindaco per: Generazione Trento

5) ILARIA GOIO

Candidato Sindaco per: Fratelli d’Italia – Lega – Forza Italia