CONSIGLIO PAT – MAGGIORANZA * CONFERENZA STAMPA 27/7 ORE 11.00: «DIRETTA VIDEO STREAMING OPINIONE, DA SEDE CONSILIARE LEGA – TRENTO»

Spett. li media del Trentino

con la presente siamo ad invitarvi oggi, sabato 27 luglio 2024 ad ore 11.00 presso la sede del gruppo consiliare Lega Trentino per Fugatti Presidente in vicolo della Sat nr. 12 alla conferenza stampa in cui i Presidenti dei Gruppi di maggioranza commenteranno la manovra di assestamento di bilancio provinciale.

Ringraziandovi,

Capogruppo provinciale Lega Trentino per Fugatti Presidente

Mirko Bisesti