COMITATO “PRO DONNA DELLA RINASCITA” * ANNA TERESA FORMISANO, «A CASSINO (FR) AL VIA LA MOSTRA, DAL 25/10 EX TEATRO ARCOBALENO (TESTIMONIAL CLAUDIA CONTE)»

17.30 - giovedì 24 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Al via la Mostra Donna della Rinascita del Cassinate. 25 ottobre ex teatro arcobaleno- testimonial Claudia Conte.

Il 25 ottobre alle ore 17.30 a Cassino, nella sede dell’ex teatro Arcobaleno, si terrà l’inaugurazione della mostra d’arte dedicata alla Donna della Rinascita del Cassinate, con la partecipazione di artisti nazionali e internazionali, personalità delle istituzioni e della cultura e la presenza della testimonial del progetto, la giornalista e volto noto della televisione Claudia Conte che commenta così l’iniziativa:

“Sono contenta di tornare a Cassino, città in cui sono nata, per questa importante iniziativa artistica che contribuirà alla realizzazione del nuovo monumento celebrativo della “Donna della Rinascita del Cassinate”.

È straordinario che abbiano risposto all’appello così tanti artisti da tutto il mondo, per rendere omaggio alle donne che hanno vissuto gli anni difficili del dopoguerra, vittime anche delle drammatiche “marocchinate” e per valorizzare il ruolo che hanno svolto come madri, lavoratrici, mogli (spesso vedove) dimostrando grande forza, coraggio e determinazione.”

L’iniziativa, finalizzata alla raccolta fondi per la realizzazione del monumento da erigere in Cassino e che sarà realizzata dalla scultrice Alessia Forconi, si concluderà il 9 novembre con un’asta pubblica di beneficenza.

Hanno risposto all’appello oltre 40 artisti che hanno presentato opere realizzate con tecniche miste: dipinti, disegni, fotografie, incisioni e composizioni artistiche di pregio.

La mostra e’ promossa dal Comitato “Pro Donna della Rinascita” presieduto da Anna Teresa Formisano, in collaborazione con l’Associazione ARS Interamna, presieduta da Antonio Evangelista ed è coordinata dal prof. Giovanni D’Orefice e dall’arch. Giacomo Bianchi.

La cerimonia inaugurale prevede i saluti del sindaco di Cassino Enzo Salera, del Presidente della Provincia di Frosinone Luca Di Stefano, del Rettore dell’Università di Cassino Marco Dell’Isola, del Presidente di Confimprese Guido D’Amico, del critico d’arte Elena Gradini, del segretario SERAF Renato Di Gregorio.