CIEFFE E ISIT * “GROWING IN LANGUAGES”: «I FUNZIONARI UE IN TRENTINO IN VISITA ALLE SCUOLE IN CUI È ATTIVO IL NOSTRO PROGETTO»

13.33 - mercoledì 3 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Growing in Languages: i funzionari Ue in Trentino in visita alle scuole in cui è attivo il progetto curato da CiEffe e Isit.

Giornata importante quella di venerdì 7 giugno per il progetto di Accostamento alla lingua tedesca e inglese nei nidi a gestione pubblica diretta o indiretta e nelle scuole dell’infanzia del territorio della Provincia autonoma di Trento finanzia to dal Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) della Provincia autonoma di Trento – Periodo 2021/2027 – 2022_v04_2_f5_01a, che dal 2017 viene curato dall’Ati composta da CiEffe e Isit.

Nel corso della mattinata, infatti, la referente per la Commissione europea Adelina Dos Reis, assieme a Paolo Rizzo (Ue), Francesco Pancheri (Dirigente UMSe Europa e AdG del Programma FSE+), Mirco Battisti, Gaia Sacchi hanno seguito l’esposizione del progetto di accostamento alle lingue da parte dei soggetti coinvolti, per poi trasferirsi a Centa San Nicolò, dove alla locale scuola dell’infanzia hanno potuto osservare direttamente la realizzazione di un’attività da parte dell’ISA – Incaricato del servizio di accostamento con i bambini.

Il progetto Growing in Languages è attuato dal 2017 da CiEffe e Isit nell’ambito del piano Trentino Trilingue,varato dalla Provincia Autonoma di Trento con deliberazione n, 2055 del 29 novembre 2014 per delineare la cornice normativa dell’accostamento e dell’apprendimento linguistico nelle strutture educative e scolastiche del territorio.

Il piano trilingue stabilisce che l’accostamento alle lingue avvenga con personale educativo/scolastico con specifica formazione linguistica ma, laddove non è presente personale interno viene fatto ricorso a personale esterno, il personale ISA-Incaricato del Servizio di Accostamento Linguistico.

L’affidamento del servizio di accostamento linguistico negli anni 2023-2029 è avvenuto tramite GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA. L’appalto costituisce l’attuazione del Programma Fondo Sociale Europeo PLUS (FSE+) della Provincia Autonoma di Trento periodo 2021-2027 e prosegue in continuità con l’appalto attuato tramite il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della PAT.

L’importo complessivo dell’appalto è di 7 374 253.00 euro. L’aggiudicataria è l’ATI CiEffe srl-ISIT srl. L’appalto è articolato in un unico lotto per garantire una regia pedagogica maggiormente efficace. Il servizio è stato avviato in data 27 marzo 2023 (ma l’ATI gestisce il progetto già dalla primavera 2017 con il precedente bando pubblico.

Per ogni anno scolastico/educativo gli interventi di accostamento con il personale ISA hanno durata di 25 settimane (indicativamente tra ottobre e maggio/giugno.

I servizi per l’infanzia coinvolti per l’a.s. 2023/2024 sono 110 così suddivisi: 94 scuole dell’infanzia (di cui 33 a gestione provinciale e 61 a gestione equiparata); 16 nidi d’infanzia. Lingue usate: Tedesco in 30 servizi/Inglese in 80 servizi. Ore d i accostamento linguistico a settimana: 1005.5 (25137.5 ore per l’a.s. 2023/2024). Personale ISA in servizio quest’anno: 75 persone.