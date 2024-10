CGIL – CISL – FLP * REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE: «NUOVA DIREZIONE DELLE ENTRATE, ANCORA NESSUNA INFORMAZIONE»

23.02 - lunedì 28 ottobre 2024

A distanza di mesi da una laconica informativa sindacale nazionale, a tutt’oggi del progetto di costituire una nuova direzione regionale delle Entrate per il Trentino Alto Adige in luogo delle attuali due Direzioni Provinciali sui generis esistenti, le OO.SS. nulla sanno dei dettagli di questa riorganizzazione. E ciò nonostante una immediata richiesta di chiarimenti a livello nazionale che ciascuna organizzazione ha rivolto al Direttore Ruffini.

Non si tratta di mera nomenclatura, un progetto simile ha profonde ripercussione sulla distribuzione delle attività tra i vari uffici, ha profondi impatti sul territorio e rischia al contempo di penalizare sia i dipendenti degli uffici trentini che i contribuenti della Provincia.

Questo in quanto la Direzione Provinciale di Bolzano ha profonde carenze di personale, problema annoso e legato alle particolari modalità di assunzione previste per l’Alto Adige, problema che abbiamo sempre ritenuto corretto fosse assunto dall’intera Agenzia nel suo complesso e non scaricato sulle spalle della sola DP di Trento, comunque con un organico appena bastevole per far fronte alle sue funzioni. Se il “paziente Bolzano” è sicuramente in condizione critiche, una “trasfusione” dal “paziente Trento” avrà come unico risultato mettere ancora più in crisi anche questo territorio.

Se manca il personale non è certo la moltiplicazione degli uffici e la duplicazione dei compiti che riduce i carichi di lavoro. Per questi motivi ribadiamo con forza la necessità di avere al più presto informazioni dalla Direzione centrale dell’Agenzia circa il futuro degli uffici trentini ma chiediamo anche alla Giunta Provinciale come mai il Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano sia assai bene informato su questo argomento a differenza di quanto, pare, sia la Giunta Trentina.

Per quanto ci riguarda è l’ennesimo tentativo, dopo quelli già fatti in materia di provincializzazione, per ulteriormente complicare le attività sul territorio dell’Agenzia delle Entrate. Abbiamo opposto i tentativi precedenti e chiediamo trasparenza su questa strana ed inutile riorganizzazione.

FP CGIL Trentino – Bellini

CISL FP Trentino – Pallanch

FLP – Vetrone