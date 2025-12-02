BUGALALLA CRIME * GARLASCO – VIDEO YOUTUBE: «LE SIT DEI RAGAZZI DI STEFANIA K – CAPPA» (DI FRANCESCA BUGAMELLI)

15.06 - martedì 2 dicembre 2025

E anche oggi ci dedichiamo alla nostra passione, la lettura dei documenti… E che documenti! Sono riuscita a mettere le zampine sulle SIT dei “ragazzi di Stefania Cappa”: l’ex fidanzato storico Gregorio, l’amico speciale Feliciano, la nuova fiamma Mattia, e il futuro marito Emanuele Arioldi, nonché della sua fidanzata dell’epoca… perché (spoiler): all’epoca Emanuele aveva una fidanzata, Federica. Il giorno dell’omicidio di Chiara, Emanuele Arioldi sarebbe andato in piscina con Stefania di nascosto da Federica… Stefania considerava Federica la ex di Emanuele, peccato che invece Federica riteneva di essere ancora la fidanzata di Emanuele… Inoltre, incrociando le dichiarazioni di Stefania con quelle dei ragazzi, possiamo riscontrare diverse contraddizioni che (ecche ve lo dico affà) non sono mai state approfondite dagli inquirenti. Come sempre, vi lascerò in descrizione il link con il quale potete scaricare i documenti, e vi invito a confrontarli con le SIT delle gemelle Cappa che trovate nel video dedicato: io ho trovato parecchie anomalie, ma voi sicuramente ne troverete molte di più! Quindi, visto che mi piace pensare che questo sia un lavoro che facciamo tutti insieme, mettetevi al lavoro anche voi! Link documenti: https://drive.google.com/file/d/1QJRX…