ASSOCIAZIONE TUTELA AMBIENTE E VITA RURALI * SPORMINORE (TN): «UN ORSO NELL’AREA DEL CAMPO GIOCHI, DIFFIDATO IL SINDACO»

Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente e della Vita Rurali. Un orso nell’area del campo giochi di Sporminore (Tn) a metà mattina. Diffidato il sindaco. Nessuna recinzione o cartello di pericolo in un’area apposita per bambini.

Intorno alle 10 dell’1 settembre scorso due bambini tredicenni, uno di Sporminore e l’altro di Lavis, stavano camminando verso le rovine del castello (Castel Sporo) passando dal vicino campo giochi comunale di Sporminore (TN), dove anzi si sono fermati per una decina di minuti. Poco dopo, tornando sullo stesso percorso, hanno trovato le feci freschissime di un grosso orso proprio dov’erano passati pochi minuti prima. In pratica, solo un miracolo ha fatto sì che non incontrassero il plantigrado, pur essendo a poca distanza dalle case.

In paese gli orsi sono già entrati più volte ma di notte, mai li si è visti di giorno nell’area di un campo giochi. La madre di uno dei bambini ha allertato gli abitanti a riguardo dei figli – quel campo giochi è molto frequentato non solo dai turisti ma soprattutto da bambini – e ha scoperto da alcuni residenti che non è la prima volta che proprio lì vengono ritrovate feci e altri segni del passaggio di orsi, anche per via degli immensi meleti che arrivano ad appena un centinaio di metri da quella struttura comunale. In effetti le feci contenevano molti semi di tal tipo.

La madre di uno dei bambini ha anche chiamato il sindaco per segnalare la cosa, ma la risposta ricevuta non pare essere stata ritenuta soddisfacente, tanto che ha ottenuto maggiore interesse e collaborazione contattando direttamente un addetto locale forestale della Provincia, il quale ha allertato immediatamente il comando della Provincia autonoma di Trento che è intervenuto con solerzia inviando una pattuglia di forestali, giunta dopo solo mezz’ora in loco con un cane addestrato, basilare per effettuare un sopralluogo nella zona per appurare che l’orso se ne fosse andato. E così era. Da notare che il campo giochi non solo non è adeguatamente recintato, in zona di orsi e dove arrivano per alimentarsi, ma neppure vi sono cartelli che segnalino a residenti e turisti tale rischio. C’è per esempio un simile cartello, però in centro paese. Là dove vanno bambini e ragazzi invece niente. Perché?

Pertanto il giorno successivo, 2 settembre, l’Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente e della Vita Rurali ha inviato una diffida al sindaco di Sporminore, Diego Giovannini, il quale, come qualsiasi sindaco, è il responsabile della tutela della pubblica incolumità: l’art. 1 del Testo Unico di Pubblica sicurezza del 1926 assegna al sindaco l’autorità di locale pubblica sicurezza; l’art. 54, comma 4 del TU degli enti locali del 2000, ha ribadito che in qualità di ufficiale del Governo, il sindaco è tenuto ad adottare provvedimenti anche urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica.

Insomma, i sindaci devono fattivamente, e obbligatoriamente, intervenire, a prescindere da altre autorità esistenti, senza scusanti. Non per nulla il 23 luglio 2024 il sindaco di Cavizzana (in Val di Sole) ha emanato un avviso alla popolazione che segnalava la presenza di un’orsa con cuccioli in località Masi di Cavizzana adempiendo ad una doverosa funzione di informazione della popolazione e di prevenzione di gravi pericoli. Che si tratti di orso od orsa la pericolosità non cambia, essendo questa una specie dal comportamento individuale variabile e volubile.

Del resto, anche nel comune di Sporminore, a causa della presenza ubiquitaria di meleti specializzati che rappresentano una risorsa alimentare molto gradita agli orsi, si sono registrati negli anni diversi avvistamenti di plantigradi, alcuni in prossimità delle abitazioni e sin nelle loro pertinenze tanto da indurre forte preoccupazione e ansietà nella popolazione. Nella diffida inviata al sindaco lo si esorta ad adottare provvedimenti urgenti finalizzati a informare la cittadinanza della presenza dell’orso e, in particolare, ad affiggere presso il parco giochi, lungo la via Castel Spor, presso la sede comunale e gli esercizi pubblici del paese, un avviso indicante la presenza di un orso in località campo giochi, nonché a sollecitare il Corpo Forestale a monitorare la presenza dell’orso e, in caso di nuovi avvistamenti, a chiudere temporaneamente la via Castel Spor, il campo giochi e tutto il percorso verso le rovine del castello.

Ricordiamo che appena l’anno scorso Andrea Papi fu sbranato e ucciso a poca distanza da casa da un’orsa che aveva già attaccato e ferito gravemente delle persone, ma che – anche per via delle pressioni e azioni animaliste – era stata lasciata comunque in libertà e pure non radiocollarata, nonostante il protocollo scientifico Pacobace ne prevedesse la cattura e detenzione o l’abbattimento. Il padre della vittima ha più volte sostenuto, e con ragione, che molti sono gli addetti e le persone, anche tra le autorità politici inclusi, che hanno reso in qualche modo possibile tale disgrazia. Se l’orsa JJ4 fosse stata catturata e detenuta oppure abbattuta, come del resto prevede l’art. 16 della Direttiva Habitat, Andrea Papi non avrebbe fatto quella orribile fine.

Reintrodotti gli orsi in Trentino su iniziativa del Parco Naturale Adamello Brenta, l’operazione anche nel mondo scientifico è ritenuta tuttora da molti esperti come fallimentare: ha favorito sì l’orso, ma le conseguenze hanno colpito gli esseri umani, con 16 falsi attacchi, 8 attacchi effettivi con feriti anche gravi e un morto. Gli orsi sono esplosi a circa 150 esemplari totali, senza alcuna gestione.

Basti pensare che paragonando il famoso Parco Nazionale di Yellowstone (quello di Yoghi e Bubu) alla Provincia autonoma di Trento, entrambe hanno circa lo stesso numero di orsi bruni, solo che il Parco statunitense è grande 3.000 km² più della Provincia autonoma di Trento ma conta solo 1.057 residenti e nessun allevamento di bestiame, mentre i trentini sono quasi 550.000 e i capi di bestiame circa 100.000. Non solo, poiché la quasi totalità degli orsi bruni vivono nella parte occidentale della Provincia, in meno di 2.200 km², la loro densità mediamente è di solo un esemplare ogni 20 km² o poco più (5 x 4 km ciascuno di media) mentre nel Parco di Yellowstone c’è un orso bruno ogni 60 km². Non solo, nella Provincia autonoma di Trento ci sono anche oltre 200 lupi, mentre nel Parco nazionale di Yellowstone sono solo 124 (monitoraggio 2023).