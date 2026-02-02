RAI1 – “XXI SECOLO“ * 2/2 ORE 23.40 OLIMPIADI MILANO-CORTINA: «IN STUDIO IL MINISTRO ANDREA ABODI – PIERO GROS – CRISTIAN ZORZI – MANUELA DI CENTA – FEDERICO PELLEGRINO

07.38 - lunedì 2 febbraio 2026

Lunedì 2 febbraio ore 23.40 su Rai1, prima puntata della terza edizione di XXI Secolo, il programma ideato e condotto da Francesco Giorgino.

Tema: Le olimpiadi di Milano-Cortina.

Ospiti della prima e seconda parte il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, campioni ed ex campioni di sci. Nella terza parte l’incontro con Cristiano Malgioglio. Con Francesco Giorgino, un pubblico in studio, composto da studenti universitari in rappresentanza della GenZ.

L’ospite della prima parte sarà il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Durante il faccia a faccia, Francesco Giorgino avrà l’opportunità di discutere con Abodi dell’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali che ha coinvolto non solo le istituzioni, ma anche attori economici e stakeholder rilevanti del sistema Paese. Si tratta di un evento di portata storica per l’Italia, una vetrina internazionale importante per la valorizzazione delle nostre eccellenze sia in ambito sportivo, sia turistico, economico e culturale.

Nella seconda parte spazio alle voci dei protagonisti dello sport invernale del passato e del presente, interverranno: Piero Gros, ex sciatore e campione del mondo in diverse specialità; Cristian Zorzi, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Torino 2006 e vincitore di altre 2 medaglie olimpiche e 3 medaglie mondiali; Manuela Di Centa ex fondista, campionessa olimpica ai Giochi Olimpici Invernali di Lillehammer nel 1994 e Federico Pellegrino, uno dei portabandiera degli azzurri a questi giochi olimpici e atleta di punta dello sci di fondo italiano.

Nella terza e ultima parte spazio agli spettacoli: Giorgino intervisterà Cristiano Malgioglio, paroliere, cantautore e personaggio televisivo tra i più noti e apprezzati dal pubblico di tutte le età.

XXI Secolo manterrà fede alla sua vocazione crossmediale con l’analisi dei dati e di quanto accade in rete e sui social grazie a un data center e a un social media center.

La vera novità di questa edizione è però la presenza in studio, accanto a Giorgino, di studenti universitari, rappresentanti della generazione Z.

XXI Secolo è presente tutti i giorni sulle piattaforme social Instagram, Facebook e X.