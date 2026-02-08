RAI * “ASCOLTI TV” – 7/2 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE + RAINEWS24: 3 MILIONI 362 MILA SPETTATORI (37,6%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 378 MILA SPETTATORI (26,6%)»

11.34 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a sabato 7 febbraio, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00.

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 3 milioni 362 mila spettatori; 37,6%.

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 2 milioni 378 mila spettatori; 26,6%.

Prima serata 20.30 – 22.30.

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 6 milioni 269 mila spettatori; 34,1%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 5 milioni 379 mila spettatori; 29,3%.

Nella fascia del prime time, su Rai 1 “The Voice Kids” ha ottenuto il 21,6% di share pari a 3 milioni 207 mila spettatori.

Su Rai 2, l’appuntamento con i “Giochi Olimpici” è stato seguito complessivamente da 2 milioni 35 mila spettatori con l’11,3% di share.

In particolare, il “Curling a coppie” ha ottenuto 1 milione 989 mila spettatori con il 10,7% di share, mentre il “Pattinaggio artistico coppie” 2 milioni 88 mila spettatori pari al 12% di share.

Su Rai 3, “La città ideale” realizza il 3,5% di share con 571 mila spettatori.

Nella seconda serata di Rai 1, “I vinili di…” condotto da Riccardo Rossi ottiene il 15,5% di share con 794 mila spettatori.

Su Rai 1, nel preserale “L’Eredità Weekend” vince ancora con il 23% di share e 3 milioni 733 mila spettatori e in access prime time vince anche “Affari tuoi”, con il 22,5% e 4 milioni 172 mila spettatori.

Nell’access di Rai 3 “Blob di tutto di più” si attesta al 4,3% di share con 739 mila spettatori e “La Confessione” al 4,2% di share con 770 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1, “Unomattina in famiglia” segna nella prima parte un netto del 19,7% di share e 1 milione 78 mila spettatori e nella seconda il 20% di share con 1 milione 100 mila spettatori.

A seguire, “Buongiorno benessere” è al 16,2% con 994 mila spettatori; “Linea bianca Olympia” al 12,5% con 917 mila spettatori, “Linea Verde Bike” al 12,6% con 1 milione 131 mila spettatori e “Linea verde Italia” al 15,4% con 1 milione 913 mila spettatori.

Nel pomeriggio “Bar centrale” arriva al 10,4% di share con 1 milione 381 mila spettatori, “Passaggio a Nord Ovest” all’8,6% di share con 1 milione 21 mila spettatori; “A Sua Immagine” registra il 7,2% di share con 823 mila spettatori nella prima parte e il 6,9% con 760 mila nella seconda; “Ciao Maschio” al 9,1% di share con 1 milione 60 mila spettatori nella prima parte e al 12,7% con 1 milione 548 mila nella seconda.

Grandissima attenzione da parte dei telespettatori ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 trasmessi sulla Rete Olimpica, Rai 2.

Il clou della giornata è stato alle 11.27 con 2 milioni 851 mila spettatori, pari al 30,4% di share, che hanno seguito la diretta da Bormio della “Discesa libera maschile” che ha portato un argento e un bronzo all’Italia con Giovanni Franzoni e Dominik Paris.

Grandi ascolti anche per Francesca Lollobrigida che fa il record olimpico nel pattinaggio di velocità sui 3.000 metri e conquista il primo oro azzurro davanti a 2 milioni 507 mila spettatori pari al 22,3% di share.

Da segnalare anche “Mattina Olimpica” con 866 mila spettatori e il 15,5% di share, “Sci freestyle slopestyle” con 1 milione 401 mila spettatori e il 23,1% di share, il “Tg olimpico” con 1 milione 748 mila spettatori e il 26,8% di share, l’”Hockey su ghiaccio” femminile con 1 milione 689 mila spettatori e il 14% di share, lo “Slittino maschile”, con gli italiani in gara, che ottiene 2 milioni 176 mila spettatori pari al 16% di share, lo spettacolo dello “Snowboard Big Air” con 2 milioni 349 mila spettatori e il 14% di share.

In chiusura di giornata “Notti Olimpiche” ottiene 1 milione 56 mila spettatori con il 7,6% di share, “Il Sabato al 90°” 602 mila (6,7%) e “La Serie B al 90°” con 251 mila spettatori e il 5,3% di share.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)