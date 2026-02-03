RAI 5 * “SAPIENS – UN SOLO PIANETA” – 04/02 (21.20) : «I FIUMI TRA OPERE E NATURA, ALLUVIONI E SICCITÀ COME FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

10.35 - martedì 3 febbraio 2026

I fiumi hanno bisogno di grandi opere o fanno meno danni se vengono lasciati in pace? Esiste una nuova risposta alle alluvioni e alle frane che rendono l’Italia il Paese più fragile del Mediterraneo? Quanto tempo c’è prima che il cambiamento climatico causato dai sapiens renda l’acqua più un pericolo che una risorsa? Alluvioni e siccità sono due facce della stessa medaglia? Interrogativi al centro di “Sapiens – Un solo pianeta”, in onda mercoledì 4 febbraio alle 21.20 su Rai 5.

Dalle rive del Tevere, in un viaggio che parte dall’Oasi naturalistica del lago di Alviano, un’area naturale protetta gestita dal Wwf Italia che si trova nella Valle del Tevere in Umbria, e arriva fino al centro di Roma, Mario Tozzi spiega come anche i fiumi siano elementi naturali sotto attacco: siccità e alluvioni sono infatti due facce della stessa medaglia.

Parallelamente, durante la puntata, un documentario racconta la vita sulle rive di uno dei fiumi più importanti della Terra: il Mississippi.

In apertura di puntata, nello spazio dedicato ai “Dialoghi di Sapiens”, lo scienziato Mario Tozzi converserà con l’umanista Pietrangelo Buttafuoco sui temi della serata.

