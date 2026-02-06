Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

RAI 1 * “CIAO MASCHIO” – 07/02 (17.10) : «LA DIFFERENZA TRA INNAMORAMENTO E AMORE, OSPITI MUSICALI CON LA CANTAUTRICE LARA DEI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
16.06 - venerdì 6 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Quando si parla di relazioni, le donne amano e gli uomini si innamorano?

A “Ciao Maschio”, condotto da Nunzia De Girolamo, in onda sabato 7 febbraio alle 17.10 su Rai 1, come sempre tre maschi a confronto: Enzo Paolo Turchi e il duo comico Gigi e Ross.

Questa settimana affrontano la differenza tra innamoramento e amore, sentimento che – qualcuno sostiene – uomini e donne vivano in modo differente.

In studio, non mancheranno i contrappunti musicali delle Swingeresse e la dissacrante ironia di Edoardo Tavassi.

In chiusura di programma, nello spazio dedicato ad un nuovo talento, la cantautrice abruzzese Lara Dei, una delle voci emergenti più interessanti del panorama musicale italiano che proporrà live, accompagnata dalla sua chitarrista Giada Ferrarin, un brano inedito dal titolo “Milano Paris”.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.