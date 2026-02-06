RAI 1 * “CIAO MASCHIO” – 07/02 (17.10) : «LA DIFFERENZA TRA INNAMORAMENTO E AMORE, OSPITI MUSICALI CON LA CANTAUTRICE LARA DEI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Quando si parla di relazioni, le donne amano e gli uomini si innamorano?
A “Ciao Maschio”, condotto da Nunzia De Girolamo, in onda sabato 7 febbraio alle 17.10 su Rai 1, come sempre tre maschi a confronto: Enzo Paolo Turchi e il duo comico Gigi e Ross.
Questa settimana affrontano la differenza tra innamoramento e amore, sentimento che – qualcuno sostiene – uomini e donne vivano in modo differente.
In studio, non mancheranno i contrappunti musicali delle Swingeresse e la dissacrante ironia di Edoardo Tavassi.
In chiusura di programma, nello spazio dedicato ad un nuovo talento, la cantautrice abruzzese Lara Dei, una delle voci emergenti più interessanti del panorama musicale italiano che proporrà live, accompagnata dalla sua chitarrista Giada Ferrarin, un brano inedito dal titolo “Milano Paris”.
*
RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)
*
RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)