Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

MEDIASET – RETEQUATTRO * “DRITTO E ROVESCIO” – 05/02: «DEL DEBBIO AFFRONTA IL DECRETO SICUREZZA E LE OLIMPIADI MILANO-CORTINA, OSPITI DONZELLI E DE MICHELI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
18.10 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

DOMANI SERA A “DRITTO E ROVESCIO”:

* IL DECRETO SICUREZZA
* OLIMPIADI MILANO-CORTINA: L’IMPATTO ECONOMICO

Domani, giovedì 5 febbraio, torna l’appuntamento con “Dritto e rovescio”, talk show in onda in prima serata su Retequattro, condotto da Paolo Del Debbio.

Al centro della puntata un ampio talk dedicato all’approvazione del decreto sicurezza, con particolare attenzione alla tutela delle forze dell’ordine e alla gestione dell’immigrazione.

Un blocco sarà poi dedicato alle Olimpiadi Milano-Cortina, con un focus sull’impatto economico dell’evento, tra opportunità, investimenti e criticità per il territorio.

Infine, si tornerà sulla storia di Paolo Mendico, il ragazzo che si è tolto la vita dopo essere stato vittima di bullismo.

Tra gli ospiti anche: Giovanni Donzelli (Fratelli d’Italia), Paola De Micheli (Partito Democratico), Silvia Sardone (Lega), Davide Faraone (Italia Viva), Giuliano Granato (Potere al popolo) e Stefano Benigni (Forza Italia).

*

MEDIASET * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING
(CLICCA QUI)

/

MEDIASET * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING
(CLICCA QUI)

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.