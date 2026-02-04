MEDIASET – RETEQUATTRO * “DRITTO E ROVESCIO” – 05/02: «DEL DEBBIO AFFRONTA IL DECRETO SICUREZZA E LE OLIMPIADI MILANO-CORTINA, OSPITI DONZELLI E DE MICHELI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
DOMANI SERA A “DRITTO E ROVESCIO”:
* IL DECRETO SICUREZZA
* OLIMPIADI MILANO-CORTINA: L’IMPATTO ECONOMICO
Domani, giovedì 5 febbraio, torna l’appuntamento con “Dritto e rovescio”, talk show in onda in prima serata su Retequattro, condotto da Paolo Del Debbio.
Al centro della puntata un ampio talk dedicato all’approvazione del decreto sicurezza, con particolare attenzione alla tutela delle forze dell’ordine e alla gestione dell’immigrazione.
Un blocco sarà poi dedicato alle Olimpiadi Milano-Cortina, con un focus sull’impatto economico dell’evento, tra opportunità, investimenti e criticità per il territorio.
Infine, si tornerà sulla storia di Paolo Mendico, il ragazzo che si è tolto la vita dopo essere stato vittima di bullismo.
Tra gli ospiti anche: Giovanni Donzelli (Fratelli d’Italia), Paola De Micheli (Partito Democratico), Silvia Sardone (Lega), Davide Faraone (Italia Viva), Giuliano Granato (Potere al popolo) e Stefano Benigni (Forza Italia).
