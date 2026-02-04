Popular tags:
MEDIASET – CANALE 5 * “DENTRO LA NOTIZIA” – 04/02: «FAMIGLIA NEL BOSCO, LA SORELLA DI CATHERINE: ‘VOGLIAMO I BAMBINI TORNINO CON I GENITORI’» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

17.20 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –
///

LA FAMIGLIA NEL BOSCO:

AI MICROFONI DI “DENTRO LA NOTIZIA”
LE PRIME PAROLE DELLA SORELLA DI CATHERINE, RACHAEL BIRMINGHAM, APPENA ARRIVATA IN ITALIA:

«SIAMO MOLTO FELICI DI ESSERE QUI. I MIEI NIPOTI E MIA SORELLA NON STANNO BENE. STANNO TUTTI SOFFRENDO»

«NOI VOGLIAMO CHE I BAMBINI TORNINO PRESTO A VIVERE CON I GENITORI.
NE PARLEREMO E VI DIRÒ DI PIÙ»

«Siamo molto felici di essere qui e siamo entusiasti di rivedere mia sorella. Voglio vedere mia nipote e i miei nipotini. Loro non stanno bene, mia sorella non sta bene». Queste le prime parole della sorella di Catherine Birmingham, Rachael, rilasciate nel momento del suo arrivo – insieme alla madre – dall’Australia all’aeroporto di Fiumicino, ai microfoni di “Dentro la notizia”, condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5.

Il 13 novembre scorso, il Tribunale per i minorenni dell’Aquila aveva stabilito l’allontanamento dei figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, una bambina di 8 anni e due gemelli di 6, dalla casa in cui vivevano in un bosco a Palmoli e il loro inserimento nella casa-famiglia di Vasto insieme alla madre.

Alla domanda se è vero che lei e la famiglia vogliono portare i bambini in Australia, Rachael risponde: «È molto difficile. Noi vogliamo che tornino a vivere con i genitori. Ne parleremo, vi dirò presto di più ok?».

E conclude: «Tutti stanno soffrendo. Noi speriamo. Amiamo l’Italia, amiamo gli italiani e quindi speriamo ci aiutino a riunirli».

*

