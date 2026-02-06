CANALE 5 – “TG5” * 07/02: «SOTTO TRACCIA, PARLANO GLI 007 ITALIANI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.30 - venerdì 6 febbraio 2026

L’Intelligence italiana, alla luce dei cambiamenti degli scenari internazionali, con interviste esclusive ad agenti operativi, analisti e al direttore del DIS Vittorio Rizzi.

Parlano gli 007 italiani: il settimanale della testata diretta da Clemente J. Mimun torna a occuparsi d’Intelligence. Recentemente riorganizzata per potenziare la difesa nazionale contro le ‘guerre ibride’, la disinformazione e per tutelare la sovranità digitale del Paese, i Servizi italiani sono chiamati ad adattare continuamente le proprie strutture e strategie alla luce dei cambiamenti degli scenari internazionali.

A cura del vicedirettore del TG5 Fabio Tamburini, lo speciale Sotto Traccia: parlano gli 007 italiani analizza le nuove sfide che affrontano l’Aise e l’Aisi, per proteggere gli interessi dell’Italia all’estero e all’interno dei confini nazionali.

Un racconto ricco d’informazioni e prospettive, arricchito da interviste esclusive agli agenti operativi, agli analisti e al direttore del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza che li coordina, Vittorio Rizzi.

