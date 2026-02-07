SENATO DELLA REPUBBLICA * : «BANDIERE A MEZZ’ASTA PER IL GIORNO DEL RICORDO, PALAZZO MADAMA SI ILLUMINA CON IL TRICOLORE»

18.00 - sabato 7 febbraio 2026
(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Il Senato della Repubblica aderisce al Giorno del Ricordo, istituito con la legge n. 92 del 30 marzo 2004 in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale.
Le bandiere saranno esposte a mezz’asta nella giornata di martedì 10 febbraio.
La facciata di Palazzo Madama sarà illuminata con il Tricolore dal tramonto di lunedì 9 all’alba del giorno dopo e, di nuovo, dal tramonto alla mezzanotte di martedì 10 febbraio.
