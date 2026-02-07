Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

SENATO DELLA REPUBBLICA * : «BANDIERE A MEZZ’ASTA PER IL GIORNO DEL RICORDO, PALAZZO MADAMA SI ILLUMINA CON IL TRICOLORE»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
18.00 - sabato 7 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Il Senato della Repubblica aderisce al Giorno del Ricordo, istituito con la legge n. 92 del 30 marzo 2004 in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale.

Le bandiere saranno esposte a mezz’asta nella giornata di martedì 10 febbraio.

La facciata di Palazzo Madama sarà illuminata con il Tricolore dal tramonto di lunedì 9 all’alba del giorno dopo e, di nuovo, dal tramonto alla mezzanotte di martedì 10 febbraio.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.