REGIONE VENETO* : «DOMANI ALLE 11 A VENEZIA LA “PRIMA” DEL CONTAINER ITINERANTE VIVO BENE EXPERIENCE»

Si tiene domani, 6 febbraio, alle ore 11.00 in Piazzale Roma a Venezia, una “prima” tutta speciale.

L’Assessore regionale alla Sanità, Gino Gerosa, inaugurerà infatti un Container itinerante al cui interno si trova un “laboratorio immersivo della Prevenzione sanitaria”.

L’iniziativa si collega ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina per richiamare i valori dello sport collegati all’importanza di sani stili di vita dei quali proprio l’attività sportiva è uno dei cardini.

La struttura sarà attiva durante il periodo olimpico.

Dopo la tappa a Piazzale Roma a Venezia (6-12 febbraio), si sposterà a Belluno (13-19 febbraio) e quindi a Verona (20-25 febbraio), entrambe “Città Olimpiche”.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione tra la Regione Veneto, il CUAMM Medici con l’Africa, e le Ullss 1 Dolomiti, 3 Serenissima e 9 Scaligera.