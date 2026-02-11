REGIONE VENETO* : «CERAMICA DOLOMITE DI BORGO VALBELLUNA: ACCORDO OPERATIVO, SI PROCEDE CON IL PIANO DI RILANCIO»

17.01 - mercoledì 11 febbraio 2026

Si è conclusa ieri, in tarda serata, l’ultima assemblea dei lavoratori di Ceramica Dolomite di Borgo Valbelluna (BL) avente ad oggetto la presentazione dell’accordo sindacale siglato in sede regionale lo scorso 4 febbraio.

In merito all’avvio di questa nuova fase del Piano industriale di rilancio, l’assessore regionale Massimo Bitonci dichiara: “L’accordo che abbiamo contribuito a definire in sede regionale con la nostra mediazione e il nostro supporto tecnico, è in linea con il Piano industriale approvato dai soci di Ceramica Dolomite, che prevede un deciso intervento sui costi, sull’efficienza e sulla produttività, insieme una profonda riorganizzazione e a una strategia commerciale lungimirante basata su produzioni di fascia alta e sul marchio proprio.

Questo accordo è caratterizzato da un equilibrio sostanziale tra esigenze di razionalizzazione e coinvolgimento dei lavoratori rispetto ai risultati da raggiungere.

Nel documento si conferma che le 59 fuoriuscite dei lavoratori previste dal Piano saranno soltanto su base volontaria e incentivata con contributi proporzionati alle anzianità di servizio, ma anche con riguardo a parametri individuali più sensibili.

Anche gli interventi sugli elementi contrattuali sono stati orientati all’allineamento degli obiettivi.

Ritengo però che l’innovatività di questo accordo risieda anche nell’aver definito con chiarezza modalità e meccanismi di monitoraggio e partecipazione dei lavoratori alle azioni di riorganizzazione e all’adattamento delle strategie eventualmente necessario nel corso dell’attuazione del Piano.

Come Regione continueremo, insieme alle Parti sociali e al MIMIT, a monitorare la fase di rilancio, ora definitivamente avviata, e a supportarla con le attività e gli strumenti disponibili”.