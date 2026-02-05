REGIONE VENETO* : «80 ANNI DEL GIORNALE DI VICENZA. STEFANI: “AUGURI, ALTRI CENTO DI QUESTI GIORNI NON BASTANO”»

13.01 - giovedì 5 febbraio 2026

“Oggi il Giornale di Vicenza compie 80 anni, ma ha ancora la vitalità, l’entusiasmo, la voglia di raccontare di un ragazzino. Il mio è un buon compleanno ricco di ammirazione e riconoscenza per un giornale e per dei giornalisti, del presente e del passato, che hanno saputo costruire una storia di legame con il territorio e i lettori, di serietà, di libertà, di correttezza dell’informazione che sono a tutt’oggi il segreto di un innegabile successo. A tutti i protagonisti di questa ottantennale cavalcata, al Direttore Marino Smiderle e ai suoi giornalisti rivolgo i miei più sinceri e grati auguri”.

Così, il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, celebra l’ottantesimo compleanno del quotidiano berico, uscito per la prima volta nelle edicole il 5 febbraio del lontano 1946.

“In questi decenni – aggiunge Stefani – tutto il mondo è cambiato e quella redazione, con tutti i suoi direttori, redattori, collaboratori ha saputo evolversi e rimanere al passo con i tempi, modernizzando le tecnologie, l’approccio alle notizie, le modalità di diffonderle a una società effervescente, laboriosa e attenta come quella vicentina. Il Giornale di Vicenza e i suoi lettori sono, di fatto, una cosa sola, caratterizzata da stima e amore per la verità e per la libertà”.

“In una fase storica in cui spesso si parla di intromissioni della politica e della finanza nel mondo dell’informazione – prosegue Stefani – il Giornale di Vicenza ha avuto, ed ha, il grande merito di aver tenuto linee editoriali sempre equilibrate a prescindere, di aver difeso con i fatti e migliaia di articoli la libertà di stampa, di aver sempre privilegiato il racconto della realtà, acquisendo così credibilità e rispetto da tutti, a cominciare dai suoi lettori. Grazie GdV, altri cento di questi giorni non bastano”.