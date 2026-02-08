REGIONE TOSCANA * :«L’ASSESSORA MONNI VISITA LA CENTRALE OPERATIVA 116117»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
L’assessora al diritto alla salute Monia Monni visiterà domani, mercoledì 4 febbraio 2026, la centrale operativa a Firenze del numero e servizio 116117: il numero unico europeo per chiamare la guardia medica (o meglio il servizio di continuità assistenziale) per le cure non urgenti. Un servizio offerto anchein più lingue, a disposizione di tutta la Toscana.
In occasionedella visita è previsto un punto stampa con i colleghi giornalisti attorno alle 15.30, nella sede della centrale operativa presso l’ospedale Piero Palagi in viale Michelangelo 41 a Firenze. Con l’assessora Monni ci sarà il direttore generale dell’Asl Toscana Centro Valerio Mari.