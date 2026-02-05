REGIONE TOSCANA * :«LA MATTINATA ALL’OSPEDALE DI PESCIA, DIKA: “COSÌ IL ‘PICCOLO’ DIVENTA ECCELLENTE”»

15.00 - giovedì 5 febbraio 2026

Una mattinata all’Ospedale di Pescia, Dika: “Così il ‘piccolo’ diventa eccellente”

Il sottosegretario durante la visita con gli operatori sanitari: “Sosteniamo un presidio centrale per la comunità”

Un ospedale chiave tra Pistoia e Lucca, tra Asl Toscana Centro e Asl Nord Ovest, con i suoi servizi indispensabili per il bisogno di salute della comunità, a cominciare dal Pronto soccorso.

Il sottosegretario della Regione Toscana Bernard Dika accompagnato dalla direttrice sanitaria Giuditta Niccolai ha trascorso una mattinata di approfondimento all’ Ospedale SS. Cosma e Damiano, visitando tutti i reparti e ascoltando i professionisti che qui operano.

A fronte dell’aumento costante del numero delle prestazioni anno dopo anno, l’attenzione alla qualità è l’elemento fondamentale per dare risposte a tutta l’area.

“È stata una giornata sorprendente- ha detto Dika- L’ ospedale di Pescia è un modello per comprendere come anche una realtà considerata piccola può essere efficiente ed attrattiva. Ci sono numerose punte di eccellenza, per citarne solo alcune: dalla chirurgia, alla radiologia, fino alla riabilitazione cardiologica, che è l’unica pubblica della Asl Toscana Centro. E poi un concetto moderno ed efficace di presa in carico del paziente e di gestione delle cronicità, in sinergia tra reparti e con i medici di famiglia sul territorio.Tutto questo non sarebbe assolutamente possibile senza il fattore umano e il senso di squadra che si percepisce tra i professionisti che qui lavorano a tutti i livelli.

A loro va il mio ringraziamento sincero e l’impegno affinché non manchi mai una prospettiva, per far crescere professionalmente e far rimanere gli specializzandi che si formano qui.

Un ospedale che sta cambiando volto anche grazie ai fondi importanti del PNRR che come Regione stiamo investendo per adeguare e ampliare le strutture e rinnovare completamente la diagnostica, con macchinari di ultima generazione. Un totale di 14 milioni di investimenti che ci consentono di guardare al futuro dell’ospedale di Pescia con ottimismo, nell’interesse dei cittadini”, ha concluso Dika.

Nel corso della mattinata sono state illustrate le caratteristiche della nuova risonanza magnetica già in funzione, che fa parte della nuova dotazione da fondi Pnrr insieme a ai nuovi macchinari Rx e TAC, mentre il nuovo mammografo è stato finanziato dalla Fondazione Caript.

Per quanto riguarda le infrastrutture, sempre da fondi PNRR, entro la fine di febbraio è previsto il completamento del padiglione nord, mentre al 30 giugno è prevista la restituzione della struttura di collegamento tra i padiglioni centrale e monumentale. Servirà ad accogliere attività ambulatoriale con l’ entrata in funzione di un nuovo ascensore.