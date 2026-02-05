REGIONE LOMBARDIA * : «OLIMPIADI, ASSESSORE LA RUSSA: PROTEZIONE CIVILE LOMBARDIA PRONTA PER GRANDE EVENTO, ANCHE I VOLONTARI AL LAVORO PER GARANTIRE SICUREZZA»

15.00 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“La Protezione civile della Regione Lombardia è pronta per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, evento che rappresenta una sfida organizzativa enorme anche per la sicurezza di cittadini e atleti. Abbiamo lavorato intensamente insieme alla Prefettura, alle Province, ai Comuni e tutte le componenti del sistema, per garantire eventi sicuri”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, che nei giorni scorsi ha visitato il Quartier Generale del Dispositivo Metropoli di Protezione civile per le Olimpiadi Milano Cortina 2026, in via Drago a Milano.

Presenti anche l’assessore del Comune di Milano Marco Granelli e Sara Bettinelli, consigliere delegato alla Protezione civile di Città metropolitana di Milano.

Il Quartier Generale (HQ) di via Drago è gestito dai funzionari di Città Metropolitana di Milano in coordinamento con il Comune di Milano ed è in costante collegamento con il sistema della Protezione civile regionale.

Nella stessa sede è presente, inoltre, la Sala Operativa Interforze (SOI), gestita dalla Prefettura di Milano.

All’interno saranno operativi anche i funzionari del sistema di Protezione civile regionale con il compito di Ufficiale di collegamento con il Quartier Generale del Dispositivo Metropoli e la Sala Operativa Regionale.

A supporto dei funzionari opererà un nucleo volontari di Protezione civile.