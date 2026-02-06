REGIONE LOMBARDIA * : «OLIMPIADI 2026, INAUGURATA ‘CASA LOMBARDIA’: LA PIAZZA DELLA REGIONE DIVENTA IL CUORE DEI GIOCHI. IN PIAZZA L’ARENA EXPERIENCE, RTL 102.5, L’ENI WINTER VILLAGE E CANNAVACCIUOLO»

13.01 - venerdì 6 febbraio 2026

Regione Lombardia diventa assoluta protagonista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 con l’inaugurazione di ‘Oasi Life Experience – Casa Lombardia 2026’, il grande spazio allestito in Piazza Città di Lombardia, sede del Palazzo della Regione e piazza coperta più grande d’Europa, che fino al 15 marzo 2026 ospiterà eventi, incontri, installazioni e iniziative dedicate allo sport, alla cultura, all’innovazione e alla sostenibilità.

Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, la vicepresidente del Senato della Repubblica Licia Ronzulli, il presidente del Consiglio regionale Federico Romani, il presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti, e Giuseppe Ricci di Eni.

Con il supporto di Fondazione Fiera Milano, Regione Lombardia apre le porte della propria sede istituzionale al pubblico e alla comunità internazionale, trasformandola in un luogo di incontro e racconto pensato per accompagnare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali e valorizzare il ruolo centrale del territorio lombardo nel grande evento sportivo globale.

Da oggi, 6 febbraio, al 15 marzo 2026, Piazza Città di Lombardia si trasforma in un hub nel cuore di Milano, dove sport, design, cultura, sostenibilità e made in Italy dialogano con istituzioni, operatori culturali, media e visitatori.

Un progetto aperto e inclusivo, rivolto sia ai cittadini sia ai media nazionali e internazionali, che pone la Lombardia al centro della narrazione olimpica e paralimpica.

“Senza timore di smentita – ha detto il presidente Fontana – mi sento di affermare che questo spazio sarà davvero tra i più belli e funzionali del panorama olimpico.

Qui si intersecano alcuni dei capisaldi della nostra regione: design, innovazione, cultura, informazione e saper fare lombardo.

Tutti i cittadini potranno essere protagonisti di un evento che, non bisogna mai perdere occasione per ribadirlo, rimarrà impresso nella storia della Lombardia e più in generale dell’intero Paese.

Uno dei nostri obiettivi dichiarati, fin dall’inizio di questo percorso, è stato quello di coinvolgere nel clima olimpico il maggior numero di persone”.

“Abbiamo aderito convintamente – ha spiegato il presidente Bozzetti – alla proposta di Regione Lombardia, diventando partner di un’iniziativa che assume un significato davvero importante.

Qui avremo modo di esaltare il made in Italy con forti riferimenti alle produzioni lombarde e a tutti quelle azioni che direttamente o indirettamente riguardano Fiera Milano.

Una duplice presenza, dunque, la nostra, che si declina oltre che nella concretezza di ospitare a Rho-Fiera le gare olimpiche, anche di essere in questo spazio per promuovere il valore di una regione motore economico-finanziario di caratura internazionale”.

“L’inaugurazione di Casa Lombardia – ha aggiunto la vicepresidente Ronzulli – rappresenta una giornata di grande orgoglio, identità e appartenenza.

Milano e l’Italia sono pronte ad affrontare questa straordinaria avventura, che sarà una vetrina internazionale seguita da miliardi di persone in tutto il mondo.

Le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 incarnano i valori dello sport come inclusione, partecipazione e coesione, anticipati simbolicamente da quanto oggi prende forma in Piazza Città di Lombardia.

Un evento che guarda al futuro, con una forte attenzione alla sostenibilità ambientale, elemento centrale e qualificante dell’intero progetto olimpico”.

Oasi Life Experience – Casa Lombardia 2026 è concepita come un luogo da vivere pienamente, con un palinsesto quotidiano di eventi, esperienze e momenti di intrattenimento.

Installazioni artistiche, percorsi sensoriali e contenuti culturali raccontano le eccellenze italiane e lombarde, i valori dello sport e il legame tra uomo, territorio e futuro.

La piazza ospita numerose installazioni dedicate al design, alla sostenibilità ambientale, al dialogo tra culture e all’innovazione, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva capace di unire estetica, riflessione e partecipazione.

Cuore narrativo di Casa Lombardia 2026 è l’Arena Experience, spazio aperto al pubblico dalle 10 alle 22, dedicato a talk, incontri e appuntamenti sui temi che intrecciano sport, turismo, innovazione, design, salute, musica e food con Il Banco di Antonino Cannavacciuolo.

Un luogo di confronto e approfondimento, pensato per stimolare il dialogo tra istituzioni, esperti, operatori e pubblico.

Accanto agli incontri culturali, l’Arena Experience propone anche momenti di convivialità e valorizzazione dell’enogastronomia, con iniziative dedicate all’alta cucina e alla sostenibilità alimentare, oltre a eventi serali che richiamano l’atmosfera dell’après-ski in chiave urbana.

Ad animare la piazza è presente anche Casa RTL 102.5, installazione rieditata in chiave olimpica che, ogni giorno, con RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta, diventa un punto di riferimento per la musica e l’intrattenimento.

Nelle ore serali, con l’après-ski, lo spazio si trasforma in luogo di socialità e incontro, con una proposta musicale e culturale pensata per un pubblico ampio e trasversale.

Come da tradizione, Casa Lombardia 2026 dedica particolare attenzione anche a famiglie e bambini, con un’area specifica pensata per i più piccoli, che potranno divertirsi in uno spazio ludico e creativo all’interno della piazza.

Tra le iniziative organizzate, Federottica Milano Acofis terrà nel Foyer del Testori screening visivi con accesso libero e gratuito, mentre all’ingresso N1 della Regione sarà possibile ammirare l’opera Vittoria Alata di Calvatone.

Elemento centrale del progetto è la Media Lounge di Regione Lombardia, un’area riservata a giornalisti, fotografi e content creator, pensata per supportare l’attività dell’informazione durante tutto il periodo dei Giochi.

La Media Lounge mette a disposizione 100 postazioni di lavoro attrezzate, servizio concierge, connettività, materiali editoriali, spazi per incontri e networking, oltre alla possibilità di assistere in diretta alle competizioni olimpiche e paralimpiche, rafforzando il ruolo di Regione Lombardia come piattaforma di accoglienza per i media internazionali.

Nell’area esterna di Piazza Città di Lombardia è inoltre presente l’Eni Winter Village, realizzato in collaborazione con Regione Lombardia, che offre al pubblico esperienze interattive legate agli sport invernali e alla sostenibilità, tra cui simulatori sportivi e una pista urbana di sci di fondo realizzata con materiali innovativi.

Un’ulteriore proposta che arricchisce l’offerta complessiva della piazza durante il periodo dei Giochi.

Con Oasi Life Experience – Casa Lombardia 2026, Regione Lombardia conferma il proprio impegno e il proprio ruolo strategico nel percorso verso Milano Cortina 2026, mettendo la sede istituzionale al servizio dei Giochi e del territorio come luogo di accoglienza, partecipazione e racconto, capace di unire sport, cultura e comunità in una dimensione internazionale.