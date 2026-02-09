REGIONE LOMBARDIA * : «LOMBARDIA, INCLUSIONE SCOLASTICA: ISTITUITO L’ELENCO UNICO DEGLI ENTI PER LA DISABILITÀ SENSORIALE»

18.01 - lunedì 9 febbraio 2026

Regione Lombardia compie un nuovo passo avanti per rafforzare i servizi di inclusione educativa e scolastica rivolti a bambini, alunni e studenti con disabilità sensoriale.

Con l’approvazione della delibera che istituisce l’Elenco unico regionale degli enti erogatori qualificati, viene introdotto un modello organizzativo più semplice, efficace e uniforme su tutto il territorio lombardo.

La nuova modalità supera la frammentazione delle procedure precedenti, che richiedevano agli enti di partecipare a più manifestazioni di interesse a livello territoriale e consente una razionalizzazione amministrativa a beneficio sia degli enti erogatori sia delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS).

“Con questa scelta – dichiara l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini – Regione Lombardia punta con decisione su una maggiore efficienza organizzativa, riducendo gli oneri burocratici e garantendo al tempo stesso elevati standard di qualità nei servizi di inclusione scolastica per gli studenti con disabilità sensoriale.

L’istituzione di un Elenco unico regionale – prosegue l’Assessore – consente una gestione più coordinata e trasparente del sistema, assicurando continuità degli interventi fin dall’inizio dell’anno scolastico e una migliore capacità di risposta ai bisogni delle famiglie e delle scuole.

È un intervento concreto che mette al centro il diritto allo studio e all’inclusione”.

La misura si inserisce nel quadro delle politiche regionali per l’inclusione e la semplificazione amministrativa e nasce da un confronto costruttivo con le ATS e con il Tavolo regionale della disabilità.

L’Elenco unico sarà gestito attraverso la piattaforma regionale Bandi e Servizi e costituirà lo strumento di riferimento per l’attivazione degli interventi di inclusione educativa e scolastica previsti dalla normativa regionale.