REGIONE LOMBARDIA * : «ARTE. A PALAZZO LOMBARDIA DA DOMANI LA MOSTRA ANTOLOGICA DI ENZO CACCIOLA ’50 ANNI DI PITTURA’»

Sarà inaugurata domani, mercoledì 4 febbraio allo ‘Spazio Isolaset’ , di Palazzo Lombardia dall’assessore regionale Gianluca Comazzi la mostra antologica ’50 anni di pittura’ dell’artista ligure Enzo Cacciola.
L’esposizione è il racconto di una ‘ricerca problematica’, sviluppato in maniera autonoma per oltre cinquant’anni in un dialogo sempre vivo con la pittura, intesa come luogo di sperimentazione.
La rassegna, curata da Alberto Fiz, ripercorre l’indagine di Enzo Cacciola dal 1970 a oggi, attraverso 49 opere.
La mostra è visitabile tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 10 alle 19 e resterà aperta fino al prossimo 23 febbraio.
L’inaugurazione si terrà alle ore 18 presso lo ‘Spazio IsolaSet’ di Palazzo Lombardia in piazza Città di Lombardia lato via Galvani a Milano.