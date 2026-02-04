REGIONE EMILIA-ROMAGNA * :«GLI ATLETI EMILIANO-ROMAGNOLI AI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026: “SIETE IL NOSTRO ORGOGLIO”»

19.00 - mercoledì 4 febbraio 2026

**SPORT. MILANO-CORTINA 2026, LE ATLETE E GLI ATLETI EMILIANO-ROMAGNOLI IN GARA AI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI, IL PRESIDENTE DE PASCALE E L’ASSESSORA FRISONI: “SIETE IL NOSTRO ORGOGLIO, FAREMO IL TIFO PER VOI!”**

**In campo Lorenzo Bilotti, che gareggerà nel Bob a 4, i due fratelli Flora e Miro Tabanelli, campioni di Sci freestyle, Marilù Poluzzi per lo Snowboard e Tommaso Saccardi, nello Sci alpino**

“Sarà una grande emozione vedere le atlete e gli atleti e, in particolare, i nostri campioni emiliano-romagnoli, partecipare ai Giochi olimpici invernali. Lorenzo Bilotti, Flora e Miro Tabanelli, Marilù Poluzzi, Tommaso Saccardi: siete il nostro orgoglio, e un esempio per tante e tanti giovani. Assieme a tutta la comunità regionale faremo il tifo per voi!”.

Con l’avvicinarsi dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, che prenderanno ufficialmente il via venerdì 6 febbraio, il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora allo Sport e Turismo, Roberta Frisoni, hanno rivolto un messaggio di augurio in vista delle competizioni che vedranno impegnati anche cinque atlete e atleti emiliano-romagnoli.

A rappresentare l’Emilia-Romagna saranno Lorenzo Bilotti, in gara nel Bob a 4; i fratelli Flora e Miro Tabanelli, protagonisti nello Sci freestyle, specialità Big Air; Marilù Poluzzi, nello Snowboard, e Tommaso Saccardi, nello Sci alpino. In occasione dell’appuntamento olimpico, la Regione dedicherà inoltre a Lorenzo Bilotti una puntata di “Traguardi! Sport e territorio in Emilia-Romagna”, in programma su Lepida Tv a fine febbraio.

“Da sempre- ricordano presidente e assessora- le Olimpiadi celebrano lo spirito sportivo, la competizione leale, l’amicizia e il rispetto tra le nazioni. Partecipare a quest’evento è un’occasione unica: da parte nostra, vogliamo essere idealmente al fianco delle giovani e dei giovani atleti che arrivano dalla nostra regione, incoraggiandoli e sostenendoli in quest’evento così atteso e ricco di significato”.