QUESTURA DI COMO * : «INTENSIFICATO IL CONTROLLO NEI LUOGHI SENSIBILI DELLA CITTÀ, SEQUESTRATI 200 GRAMMI DI DROGA, DENUNCIATE DUE PERSONE PER SPACCIO.»

La Polizia di Stato di Como, nella giornata di ieri, ha considerevolmente intensificato i servizi di controllo del territorio in città, attività che ha portato a denunciare in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, due persone, un 19enne di Pognana Lario (CO), cittadino italiano ma di origini marocchine, incensurato trovato mentre vendeva una dose di hashish ad un bengalese in piazza della Tessitrice a Como, ed un 25enne italiano di Albese con Cassano (CO), anche lui incensurato, controllato dalla volante mentre passeggiava tranquillamente in piazza Volta con la fidanzata e trovato poi in possesso di una notevole quantità di droga.

Alle 15.00 in piazza della Tessitrice i poliziotti notando uno scambio tra due ragazzi decidono di bloccare la scena e identificare i due. La faccenda, chiaramente riconducibile ad un’attività illecita, con veloci indagini ha permesso di accertare che un 19enne di origini marocchine, cittadino italiano di Pognana Lario (CO), aveva appena ceduto 5 grammi di hashish ad un bengalese di 25 anni di Monte Olimpino per un corrispettivo di 35 euro. Dalla sua ispezione, il 19enne nascondeva nei calzini altrettanti 4 grammi droga, pronti per la vendita e i 35 euro in contanti, frutto della vendita precedente.

Portati entrambi in Questura, il primo è stato denunciato per lo spaccio della sostanza mentre il secondo è stato sanzionato amministrativamente per la detenzione.

Verso le 23.00 invece, in pieno centro storico, precisamente in piazza Volta una volante ha proceduto ad un controllo documentale di una coppietta di fidanzati che passeggiavano. Nonostante l’assoluta tranquillità dell’azione e degli agenti, i due fidanzati hanno immediatamente manifestato timore e preoccupazione che ha insospettito i poliziotti infatti, da li a poco, il 25enne di Albese con Cassano (CO) estraeva dalle tasche una confezione di hashish da 2 grammi e mezzo asserendo di averne molta altra in casa sua.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire quasi due etti di droga, tra hashish e marijuana, due bilancini elettronici, materiale per il confezionamento e denaro contante pari a 445 euro, ritenuto provento dello spaccio.

L’uomo è stato così denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.