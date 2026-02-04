POLIZIA DI STATO * : «PISANI INCONTRA IL V REPARTO MOBILE A TORINO, VISITA GLI AGENTI FERITI»

10.02 - mercoledì 4 febbraio 2026

Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Prefetto Vittorio Pisani ha incontrato, ieri, a Torino, il personale del V Reparto Mobile e le organizzazioni sindacali provinciali della Polizia di Stato.

Si è intrattenuto, in particolare, con gli agenti rimasti feriti durante la manifestazione dello scorso 31 gennaio, ai quali ha testimoniato la vicinanza dell’Amministrazione.

Pisani era accompagnato dal Prefetto Renato Cortese Direttore Centrale per la polizia stradale, ferroviaria e per i reparti speciali della Polizia di Stato e dal Questore di Torino Massimo Gambino.

Il Capo della Polizia, poi, si è recato in Questura dove ha incontrato i dirigenti, i funzionari e il personale in servizio.

