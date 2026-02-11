POLIZIA DI STATO * : «CYBERBULLISMO, A ROMA LA 10ª EDIZIONE DI #CUORICONNESSI COINVOLGE I GENITORI»

10.30 - mercoledì 11 febbraio 2026

SAFER INTERNET DAY 2026: DUE GLI APPUNTAMENTI DI #CUORICONNESSI, IL PROGETTO DI UNIEURO E POLIZIA DI STATO PER SENSIBILIZZARE SUI TEMI DEL CYBERBULLISMO E PROMUOVERE UN USO CONSAPEVOLE DELLA TECNOLOGIA.

Si è conclusa ieri a Roma la 10 edizione del progetto #Cuoriconnessi promosso da Unieuro in collaborazione con la Polizia di Stato per sensibilizzare sui temi del cyberbullismo e promuovere un uso consapevole della rete e della tecnologia.

All’evento sono intervenuti Vittorio Pisani, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e Bruna Olivieri, Country Manager Italia di Unieuro, che hanno sottolineato l’impegno condiviso nella promozione di una cultura digitale più responsabile.

Il Prefetto Pisani ha evidenziato l’importanza del confronto con genitori ed insegnanti per individuare quegli indici sintomatici, spesso frutto di un uso distorto delle tecnologie, e per raccogliere suggerimenti utili da tradurre in pillole educative volte a prevenire il verificarsi di fenomeni odiosi come quelli del cyberbullismo.

“La collaborazione tra la Polizia di Stato e Unieuro in questi 10 anni ci ha permesso di avvicinarci ai bisogni delle famiglie per creare insieme una tutela sempre più efficace”.

“Dopo dieci anni di lavoro con studenti e insegnanti, oggi apriamo un nuovo capitolo di #cuoriconnessi e ci rivolgiamo direttamente ai genitori – ha aggiunto Bruna Olivieri, Country Manager di Unieuro.

È il nostro primo passo verso questo pubblico, più complesso da coinvolgere ma assolutamente centrale per ampliare il perimetro del progetto e rendere ancora più solido l’impegno sull’uso consapevole della tecnologia.

Continuiamo questo percorso al fianco della Polizia di Stato, con la consapevolezza che per contribuire ad un cambiamento reale dobbiamo includere tutti i contesti di vita dei ragazzi: la scuola, certo, ma anche e soprattutto la famiglia.

Come ha ricordato oggi anche il Capo della Polizia di Stato Vittorio Pisani, che ringrazio, i genitori non sono solo destinatari di un messaggio, sono alleati fondamentali, parte attiva di un percorso che vogliamo sia davvero condiviso per comprendere il rapporto dei ragazzi con la tecnologia e l’universo digitale.”

Guidati dal giornalista e storyteller Luca Pagliari, si sono poi alternati sul palco contributi di esperti;tra questi Vincenzo Schettini, divulgatore scientifico e fondatore del canale YouTube “La fisica che ci piace”.

A chiusura dell’incontro è intervenuto Alessandro Ferrari, padre di Thomas, protagonista di una storia a lieto fine legata al progetto #cuoriconnessi che ha portato una testimonianza personale e ha evidenziato l’importanza dell’ascolto e del supporto nelle situazioni di difficoltà.

L’appuntamento all’anno prossimo.

