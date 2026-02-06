PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «TRENI E STRADE DELLA VAL PUSTERIA TORNANO A FUNZIONARE DOPO LA CADUTA MASSI»

09.10 - venerdì 6 febbraio 2026

RIO DI PUSTERIA. Dopo essere stata messa in sicurezza, alle ore 18.20 di giovedì 5 febbraio è stata ripristinata la circolazione sulla linea ferroviaria della Val Pusteria e i treni hanno ripreso a viaggiare secondo l’orario previsto.

Non è stata ancora riaperta al traffico, invece, la strada provinciale 149 tra Rio Pusteria e la frazione di Maranza: sono nel frattempo aperte altre due vie per consentire la circolazione alla popolazione locale e domattina (6 febbraio) saranno eseguiti i lavori necessari a ripristinare la circolazione in sicurezza anche sulla SP 149: dovranno essere risanati l’asfalto, i guardrail e le barriere paramassi.

Solo a quel punto sarà riaperta la viabilità a pieno regime.

La strada per Maranza è chiusa dal primo pomeriggio, in seguito a un episodio di caduta massi.

Per lo stesso motivo, ovvero garantire la piena sicurezza sulla tratta, era stata interrotta, più a valle, anche la circolazione ferroviaria, tra Fortezza e Vandoies.

La situazione è stata valutata dal Servizio strade e dai geologi della Provincia, sono state disposte le adeguate e necessarie misure di sicurezza ed è stata conseguentemente disposta la riapertura al traffico ferroviario.

Nelle ore della chiusura al traffico ferroviario, in Val Pusteria è circolato un servizio di autobus sostitutivo.