PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «NUOVO BANDO PER STUDENTATI: CONTRIBUTI FINO AL 30 GIUGNO 2027»

11.50 - mercoledì 4 febbraio 2026

È stata introdotta una nuova opportunità di sostegno per la realizzazione di alloggi per studenti universitari nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Gli interessati possono rivolgersi alla Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e presentare domanda di contributo entro il 29 giugno.

Con questo bando anche l’Alto Adige ha la possibilità di mettere a disposizione posti letto necessari per gli studenti. “Il bando consente di ampliare l’offerta abitativa, sostenere gli studenti lontani da casa e aumentare ulteriormente l’attrattività di Bolzano e di tutto l’Alto Adige”, spiega Peter Paul Gamper, coordinatore della task force PNRR e vicedirettore della Ripartizione Europa della Provincia.

Tra i principali vantaggi che il bando offre all’Alto Adige figurano la tariffa ridotta di almeno il 15 per cento rispetto ai valori medi di mercato, con un’ulteriore riduzione per gli studenti meritevoli e in condizioni di disagio economico, nonché una maggiore inclusività grazie a una quota del 30 per cento di posti letto riservati agli studenti fuori sede. Inoltre, nell’ambito del bando è possibile ristrutturare immobili pubblici o privati per trasformarli in alloggi per studenti.

Tra gli obblighi che i gestori delle strutture devono soddisfare figurano l’utilizzo dell’immobile come alloggio o residenza per studenti universitari per almeno dodici anni e la realizzazione di almeno 18 appartamenti per ogni complesso residenziale. Gli immobili devono essere situati nel capoluogo della provincia sede dell’università, nell’area delle sedi distaccate dell’università o nelle zone limitrofe. I lavori per la realizzazione degli alloggi devono essere completati entro e non oltre il 15 maggio 2027.

La presentazione delle domande è aperta a soggetti pubblici e privati tramite l’apposito servizio online fino all’esaurimento dei fondi disponibili o comunque entro il 29 giugno 2026. Una volta completata la realizzazione degli alloggi per studenti, CDP potrà erogare agli operatori delle strutture un contributo a fondo perduto entro il 30 giugno 2027.

Le condizioni di partecipazione saranno illustrate anche in una serie di webinar.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web di Cassa Depositi e Prestiti.