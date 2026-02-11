Popular tags:
17.18 - mercoledì 11 febbraio 2026

Fino a venerdì 27 febbraio, associazioni e organizzazioni di volontariato, ma anche singoli cittadini, possono presentare candidature per il premio “Prestazione d’eccellenza – il volontariato giovanile”. Con questo premio congiunto, Alto Adige, Tirolo e Trentino rendono omaggio all’impegno volontario dei giovani e ai progetti esemplari nel settore giovanile.

Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher invita le associazioni e le federazioni a presentare numerose candidature: “Il volontariato giovanile è un pilastro fondamentale della nostra coesione sociale. Con il premio ‘Prestazione d’eccellenza’ rendiamo visibile questo impegno e diciamo grazie a quei giovani, quelle giovani, quelle organizzazioni e quelle iniziative che si assumono responsabilità e sono un esempio per gli altri”.

Saranno premiati fino a cinque singoli individui dell’Alto Adige che al momento della presentazione della domanda non abbiano ancora compiuto 35 anni e che si siano distinti in modo particolare nel volontariato. Inoltre, potranno essere premiate due organizzazioni, gruppi o i loro progetti, a condizione che siano gestiti da volontari e che abbiano un chiaro focus sulla promozione dei giovani o su iniziative con i giovani. È previsto anche un premio per un progetto transfrontaliero all’interno dei tre territori dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino.

La cerimonia di premiazione si terrà il 13 maggio al NOI Techpark di Bolzano.

Le candidature devono contenere una descrizione significativa dei risultati ottenuti, delle attività svolte o dei progetti realizzati e devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo (scaricabile dalla sezione Documenti da scaricare) entro e non oltre il 27 febbraio alla Ripartizione Presidenza della Provincia autonoma di Bolzano, piazza Silvius Magnago 1, 39100 Bolzano. È possibile anche l’invio tramite e-mail all’indirizzo presidenza@provincia.bz.it. In questo caso, i documenti devono essere firmati dal rappresentante legale dell’associazione e accompagnati da una copia di un documento d’identità valido.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Ripartizione Presidenza al numero 0471 41 22 31.

