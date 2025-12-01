PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «CORNER TECH: I GIOVANI FANNO RETE PER UN NATALE TECNOLOGICO»

14.50 - lunedì 1 dicembre 2025

Un Natale all’insegna della creatività e della tecnologia? I Corner Tech, attivi presso 12 Centri giovanili distribuiti sull’intero territorio provinciale, offrono a ragazze e ragazzi questa bella opportunità. Spazi dinamici, dove mettere alla prova la propria creatività nei laboratori dedicati alla realizzazione di gadget natalizi a carattere tecnologico. Numerose le attività disponibili, che permettono, tra le altre cose, di utilizzare stampanti 3D, anche per cioccolato, personalizzare magliette e cover per smartphone, con l’obiettivo di promuovere competenze digitali e creatività in un contesto educativo e inclusivo.

“L’iniziativa dei Corner Tech rientrano a pieno titolo nella nuova strategia delle politiche giovanili e rappresentano un esempio significativo di come i luoghi di aggregazione giovanile possano diventare spazi d’innovazione, formazione e responsabilizzazione. Mettere a disposizione tecnologie avanzate nei Centri giovanili significa investire sul futuro del territorio, sostenendo la creatività delle nuove generazioni e rafforzando il senso di comunità in un periodo simbolico come quello natalizio”, sottolinea il vicepresidente Marco Galateo.

Per aderire alle proposte è sufficiente elaborare un’idea, coinvolgere un gruppo di coetanei e prendere contatto con il Centro giovani più vicino al proprio luogo di residenza. Tra le iniziative già programmate, il Centro giovanile Strike Up di Merano ha previsto due appuntamenti specifici, l’11 e il 18 dicembre, durante i quali i giovani potranno sviluppare le proprie idee progettuali e tradurle in prodotti concreti, in un’ottica di partecipazione attiva e lavoro di gruppo.

Per conoscere la rete dei Centri giovanili è possibile visitare il portale www.trovailtuospazio.bz.it.