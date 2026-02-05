PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «CASSIN NUOVO DIRETTORE DELL’UFFICIO DEL LIBRO FONDIARIO»

15.41 - giovedì 5 febbraio 2026

BOLZANO. Ivo Cassin è il nuovo direttore dell’Ufficio del Libro fondiario di Bolzano. Subentra a Simone De Giacinto, che ha ricoperto l’incarico di direttore ad interim in seguito al pensionamento di Maria Dietl, avvenuto circa un anno e mezzo fa.

La nomina di Ivo Cassin è avvenuta a seguito dell’esito dell’ultimo concorso per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, nel quale si è distinto per competenza e preparazione, risultando tra i vincitori.

L’Ufficio del Libro fondiario di Bolzano è il più grande tra gli uffici tavolari della Provincia autonoma di Bolzano, con 25 collaboratrici e collaboratori e una media di circa 11.000 domande tavolari trattate ogni anno.

Cassin vanta una consolidata esperienza come conservatore tavolare, maturata presso l’Ispettorato del Libro fondiario, dove ha acquisito una profonda competenza nel sistema di pubblicità immobiliare, con particolare attenzione ai processi di digitalizzazione e innovazione.

“Il Libro fondiario è un istituto fondamentale per la certezza giuridica e la circolazione dei beni immobili”, dichiara l’assessore provinciale alle Opere pubbliche, valorizzazione del patrimonio, libro fondiario e catasto Christian Bianchi. “Con Cassin alla guida dell’Ufficio abbiamo individuato una figura competente ed esperta”.

“Assumo con grande senso di responsabilità l’incarico alla guida dell’Ufficio del Libro fondiario, istituzione di consolidata tradizione e di fondamentale importanza per l’Alto Adige. Nel rispetto della sua storia e con uno sguardo rivolto alle sfide future, intendo promuovere uno sviluppo dell’Ufficio coerente con i principi di modernizzazione, digitalizzazione e innovazione del servizio”, afferma Cassin.

L’assessore Bianchi esprime infine, a nome della Provincia, un sentito ringraziamento a Simone De Giacinto per l’impegno e la professionalità dimostrati nello svolgimento dell’incarico ad interim.