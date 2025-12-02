M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «UE, LOREFICE (M5S): NO BCE SU ASSET RUSSI SVELA GIOCO D’AZZARDO COMMISSIONE»

12.20 - martedì 2 dicembre 2025

La Bce ha detto no alla richiesta della Von der Leyen di fornire garanzie sugli asset russi per il prestito da 140 miliardi all’Ucraina perché la richiesta della Commissione viola il mandato della Banca Centrale Europea.

La Bce non può e non deve assumersi il rischio di un prestito sovrano esterno usando asset bloccati come garanzia.

Ormai la baronessa Von der Leyen sembra in preda a una pazzia finanziaria senza limiti, pronta a mettere a rischio l’affidabilità e quindi la stabilità economica europea pur di supportare lo sforzo bellico di Kiev come ordinato da Washington.

Questa vicenda mette in luce come l’inaffidabile e fallimentare élite europea stia giocando d’azzardo con il denaro e il futuro dei cittadini europei e questo non è tollerabile.

Lo ha dichiarato il senatore M5S Pietro Lorefice, segretario di Presidenza del Senato e capogruppo della Commissione Politiche Ue di Palazzo Madama.