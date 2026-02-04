M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «TORINO, M5S: SALVINI E GASPARRI FACCIANO PACE CON IL CERVELLO»

14.00 - mercoledì 4 febbraio 2026

“Salvini e Gasparri sostengono che la scarcerazione di due manifestanti violenti di Torino dimostra come si debba votare sì al referendum. Dovrebbero spiegarci dove è scritto nella riforma che in futuro i gip manderebbero in carcere le persone che oggi scarcerano con obbligo di firma. Forse intendono dire che in futuro sarebbe la politica a dare gli ordini alla magistratura?

Ma poi non è Nordio che promuove misure cautelari alternative oltre ad aver introdotto l’avviso prima dell’arresto? Non è il ministro della Giustizia a ritenere la custodia cautelare in carcere un abominio e che il sovraffollamento carcerario sia dovuto alla disinvolta applicazione della carcerazione preventiva da parte dei giudici?

Salvini e Gasparri facciano pace con il cervello. Peraltro, si saranno certamente accorti che il gip che ha preso questa decisione ha respinto la richiesta del Pm che chiedeva il carcere, quindi anche in questo caso giudici e pubblici ministeri sono già separati.

Come nel caso del processo Salvini, quando la pubblica accusa chiedeva la condanna e il giudice ha assolto. Come nel caso del processo Delmastro, quando la pubblica accusa chiedeva l’assoluzione e il giudice ha condannato.

Non è che per caso semplicemente il governo e i partiti di maggioranza vogliono che la magistratura faccia quello che loro desiderano o di cui hanno bisogno? Ancora una volta dalla loro bocca esce la verità sulla riforma della magistratura: vogliono che il potere giudiziario faccia quello che serve al governo”.

Lo affermano i rappresentanti del M5S nelle commissioni Giustizia della Camera e del Senato Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero De Raho, Valentina D’Orso, Carla Giuliano, Ada Lopreiato e Roberto Scarpinato.