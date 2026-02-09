M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «SOCIAL, LOREFICE (M5S): SOLIDARIETÀ A ORRICO. VIOLENZA DIGITALE NON È NORMALITÀ»

18.40 - lunedì 9 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato, ha espresso la sua piena solidarietà alla collega Anna Laura Orrico, colpita da una valanga di insulti violenti sui social media.

“È una violenza che conosco bene: lo stesso clima di odio e intimidazione si riversa quotidianamente anche sotto i miei post”, ha dichiarato Lorefice.

Il parlamentare pentastellato ha sottolineato come l’hate speech non abbia genere né limiti ed sia ormai diventato uno strumento di intimidazione politica, favorito dall’assenza di regole vere, dalla dittatura della polarizzazione e da piattaforme che continuano a voltarsi dall’altra parte, alimentando odio e divisione.

Lorefice ha chiesto un’azione immediata e coordinata tra istituzioni, Parlamento e autorità di regolamentazione, ribadendo che “non essere insultati non è un privilegio, è un diritto che dobbiamo tutelare in ogni sede”.

Il senatore ha inoltre spiegato la sua scelta di lasciare tutto visibile sulla propria pagina social: “Ciò che scrivono definisce chi lo scrive, non chi lo subisce”.