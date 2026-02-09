M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «SMOG, MORFINO (M5S): INQUINAMENTO PREOCCUPANTE A PALERMO, MINISTERI FACCIANO CHIAREZZA»

12.20 - lunedì 9 febbraio 2026

La qualità dell’aria nell’area urbana di Palermo è un problema che deve essere affrontato quanto prima. Le criticità emerse sulle emissioni del traffico stradale, con implicazioni rilevanti per la tutela della salute pubblica non possono passare inosservate.

L’avvio della procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell’Italia ha messo un ulteriore accento sulla necessità di intervenire sui livelli preoccupanti di inquinamento da biossido di azoto soprattutto a causa del traffico.

Ritengo sia urgente un chiarimento puntuale su ambito territoriale, periodo di riferimento, fonti di misurazione e valutazione, nonché sullo stato e sull’adeguatezza dei piani e delle misure in essere per la riduzione degli ossidi di azoto.

Per questo motivo ho presentato un’interrogazione ai ministri dell’Ambiente, della Salute, delle Infrastrutture e Trasporti per chiedere di fare chiarezza su questi aspetti e quali azioni correttive intendano adottare d’intesa con la Regione e i comuni competenti per garantire che i piani per la qualità dell’aria assicurino la riduzione del periodo di superamento “il più breve possibile”, in coerenza con la direttiva e quali risorse siano disponibili o da attivare.

È necessario agire al più presto, la salute delle persone non può essere messa a rischio. Così in una nota la deputata siciliana M5S Daniela Morfino, capogruppo in commissione Ambiente.