M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «SANTANCHE’, NAVE (M5S): GOVERNO PROSEGUIRA’ COL SUO IMBARAZZATO SILENZIO»

21.00 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il senatore del Movimento 5 Stelle Luigi Nave ha rilasciato una dichiarazione sulla nuova inchiesta che coinvolge la ministra del Turismo Daniela Santanchè.

“Un’altra inchiesta per bancarotta. Un’altra ombra pesantissima sul Governo. Daniela Santanchè è di nuovo indagata dalla Procura di Milano, questa volta per il caso Bioera, che si aggiunge al fascicolo già aperto sul fallimento Ki Group. Non stiamo parlando di una distrazione, né di un episodio isolato.

Parliamo di una ministra della Repubblica coinvolta in più indagini per bancarotta. E mentre famiglie e imprese stringono la cinghia, mentre il turismo soffre per l’assenza di una vera strategia, chi guida il dicastero competente è travolto da vicende giudiziarie gravissime.

E sopra tutto questo cala il silenzio assordante di Giorgia Meloni. Un silenzio che pesa come una complicità politica. Un silenzio che tradisce la promessa di rigore, trasparenza e legalità.

Il Governo continua a fare finta di niente. Silenzio. Imbarazzo. Copertura politica. Ma la credibilità delle istituzioni non è un optional. La dignità del ruolo pubblico non è negoziabile. Il rispetto verso i cittadini non può essere sospeso per convenienza politica.

Santanchè deve spiegare, chiarire e trarre le conseguenze politiche. Subito. Perché chi governa deve essere al di sopra di ogni sospetto, non il simbolo di un potere che si autoassolve. Le istituzioni meritano rispetto. I cittadini meritano verità”.