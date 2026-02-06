M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «SANITÀ, ALOISIO (M5S): “ZERO FONDI E NESSUNA VISIONE, GOVERNO AFFONDA SSN”»

17.00 - venerdì 6 febbraio 2026

L’analisi del Presidente di Salutequità Tonino Aceti pubblicata su Il Sole 24 Ore certifica in maniera inequivocabile lo stato di abbandono in cui versa il nostro Servizio sanitario nazionale sotto l’attuale gestione politica.

I dati evidenziano una strategia fallimentare basata su “zero fondi”, un modello ancora eccessivamente “ospedalocentrico” e una drammatica carenza di innovazione tecnologica.

Non si tratta di allarmismo, ma della fotografia impietosa di una realtà che smaschera la narrazione dell’esecutivo: mentre si annunciano riforme di facciata, il sistema sanitario è condannato all’immobilismo e all’inefficienza da scelte politiche miopi e senza visione, che ignorano la necessità di un cambio di paradigma verso la digitalizzazione e la medicina di prossimità.

È inaccettabile perseverare in un approccio che concentra tutto sulle strutture ospedaliere, trascurando il territorio e l’innovazione, che sono le vere chiavi per abbattere le liste d’attesa e garantire cure tempestive.

Il governo nega le risorse strutturali necessarie per ammodernare il sistema, preferendo di fatto agevolare uno scivolamento silenzioso ma inesorabile verso la sanità privata.

Siamo alla mercé dell’inadeguatezza di una classe dirigente che, dinanzi alla più grande emergenza sociale del Paese, risponde con tagli lineari e colpevole indifferenza.

Giorgia Meloni e il suo governo stanno affossando la sanità pubblica, soffocata tra liste d’attesa infinite, pronto soccorso congestionati e stipendi per tutti gli operatori di comparto inadeguati e tra i più bassi d’Europa.

Non resteremo a guardare mentre la sanità pubblica cola a picco.