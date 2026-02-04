M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «REGGIA DI CASERTA: SANTILLO (M5S), VERGOGNOSA LOTTIZZAZIONE DEL GOVERNO MELONI»

21.00 - mercoledì 4 febbraio 2026

“Siamo alla spregiudicatezza totale: con la nomina del coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia nel CdA della Reggia di Caserta, il Ministro Giuli ha gettato definitivamente la maschera. È un atto vergognoso che conferma la natura del Governo Meloni, per il quale la cultura non è un valore da tutelare, ma una torta da spartire tra i fedelissimi di partito. Il Ministro lo capisca bene, la Reggia di Caserta non è la ‘bancarella del torrone’ di Fratelli d’Italia.”

Lo dichiara Agostino Santillo, parlamentare del MoVimento 5 Stelle e vicepresidente della Commissione Ambiente alla Camera.

“Trasformare un sito patrimonio dell’umanità UNESCO in un ufficio di collocamento per i circoli locali di Fdi è uno schiaffo in faccia ai cittadini e alla storia della nostra terra. È l’ennesima dimostrazione di una fame di poltrone che non risparmia nemmeno i nostri tesori più preziosi. Questa occupazione militare delle istituzioni è inaccettabile. Il patrimonio culturale è di tutti, non è il cortile di casa del cerchio magico della Meloni” – conclude Santillo.