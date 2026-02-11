M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «REFERENDUM, CATALDI (M5S): NORDIO PARLA DI ERRORI ALTRUI MA NON DEL SUO PASSATO DA PM»

14.03 - mercoledì 11 febbraio 2026

Il ministro Nordio parla di errori per cui i magistrati non pagano, facendo finta di non sapere che la attuale sezione disciplinare del Csm ha sanzionato nel 41% dei procedimenti aperti, ma soprattutto facendo finta di non sapere che lui ha il potere di presentare appello quando ritenga che il Csm non abbia sanzionato a dovere.

Ma non lo fa quasi mai, smentendo se stesso.

Soprattutto, Nordio parla con protervia di errori dei magistrati ma si irrigidisce molto quando gli si ricorda l’indagine sulla signora Busetto, in carcere da 12 anni per un omicidio per cui c’è un’altra condannata che ha confessato, condotta dalla procura di Venezia, dove all’epoca lui era procuratore aggiunto.

Sono state presentate diverse interrogazioni e Nordio cosa fa?

Se ne lava le mani.

Risponde affermando “non posso entrare nell’ambito di una indagine condotta da me 15 anni fa”.

Troppo facile così, ministro.

Lo afferma il senatore M5S Roberto Cataldi.