M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «NUCLEARE, M5S: PROGETTO GOVERNO NON OFFRE GARANZIE MA SOLO RISCHI E COSTI ELEVATI»

17.00 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il governo Meloni, che continua a insistere sulla necessità di introdurre l’energia nucleare nel nostro Paese, sta consapevolmente ignorando tutta una serie di dubbi e rischi emersi anche nelle audizioni svolte oggi alla Camera.

Parlando di tempistiche, come ribadito da alcuni esperti, è improbabile che questa forma di energia possa dare un contributo. Difficile infatti che in Italia si possa concretizzare prima di vent’anni; ci si troverebbe ad aspettare per qualcosa che potrebbe non servirci.

Negli ultimi anni, inoltre, i tempi si sono dilatati e i costi per la sua realizzazione sono saliti alle stelle. Viene da chiedersi quindi perché si vuole investire nella fonte più cara.

Altro punto sollevato è quello relativo all’indipendenza energetica che non sarebbe assicurata anche perché nel nostro Paese non c’è l’uranio. Allo stato attuale non è possibile conoscere i costi, l’efficienza e i tempi di costruzione perché non c’è niente di consolidato.

Secondo Mario Tozzi, primo ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, un aspetto molto importante da valutare è quello del consenso sociale, locale, che diminuirebbe drasticamente nel momento in cui si dovesse decidere dove costruire i siti. I tempi di realizzazione, poi, non sono compatibili con la crisi climatica.

Altro punto centrale quello degli SMR, come sottolineato dal premio Nobel Giorgio Parisi, e del relativo smaltimento delle scorie che al momento nessuno sa come mettere in sicurezza. Non è chiaro come il nostro Paese potrebbe gestirle.

A emergere poi, secondo diversi esperti auditi, è l’importante ruolo offerto dalle energie rinnovabili. Fonti che questo governo fatica a ignorare nonostante favoriscano la necessità di abbassare il costo delle bollette, problema che sta mettendo in ginocchio cittadini e imprese.

Chissà che il governo si renda conto della direzione in cui sta portando il nostro Paese, dei rischi, e metta da parte una volta per tutte la propaganda.